Voraz incendio consumió un patio de venta de vehículos en el centro - sur de Guayaquil

Bomberos acudieron desde la madrugada a sofocar un incendio en un patio de venta de vehículos.

Un voraz incendio consumió gran parte de un patio de venta de vehículos en el centro - sur de Guayaquil, durante la madrugada de este lunes 8 de septiembre de 2025.

El fuego se inició en el patio de venta de vehículos en horas de la madrugada. Moradores de la calle 6 de Marzo y Francisco de Marcos, alertaron a las autoridades de la magnitud del siniestro.

Una decena de vehículos fue alcanzada por las llamas. Ocho quedaron calcinados y otros dos fueron afectados en la parte frontal. También el techo del lugar resultó dañado por el fuego.

El Cuerpo de Bomberos acudió a la emergencia con seis unidades de combate, un tanquero, dos vehículos de rescate, un vehículo para la recarga de equipos de respiración autónoma y dos ambulancias.

Los bomberos confirmaron que no existieron personas heridas por el incendio. Una vez controladas las llamas, personal de la Policía Nacional acordonó la zona.

Moradores del lugar reportaron haber escuchado una explosión antes del incendio. Sin embargo, los uniformados recalcaron que hay que esperar las investigaciones para determianr si se trató de un atentado.

La zona comercial en los alrededores incluye locales de gigantografías, caretas e incluso oxígeno. Sin embargo, ningún otro establecimiento resultó afectado.

Las llamas fueron controladas antes de las 04:00. Mientras que las autoridades aún investigan las causas del incendio.