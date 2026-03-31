Un vehículo quedó totalmente incinerado en la av. Las Monjas en Guayaquil

Vehículo completamente incinerado en el sector de Urdesa en Guayaquil

La mañana de este martes 31 de marzo un vehículo quedó completamente incinerado en la av. Las Monjas en el sector de Urdesa en el norte de Guayaquil.

Hasta el lugar llegaron agentes de tránsito de la ciudad para resguardar la seguridad en la zona.

Miembros de la Policía Nacional también llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones y descartar que se trate de un posible ataque o atentado en la ciudad.

Hasta las 09:00 las autoridades no se habían pronunciado sobre el hecho.