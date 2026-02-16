Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Incendio, volcamiento... Cuerpo de Bomberos atendió varias emergencias la madrugada de este lunes 16

En el sector de Lumbisí, se reportó el volcamiento de un carro tipo furgón que dejó varias personas heridas.

Cuerpo de Bomberos de Quito atiende varias emergencia este lunes 16

Cuerpo de Bomberos

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

16 feb 2026 - 07:52

Unirse a Whatsapp

El Cuerpo de Bomberos de Quito atendió varias emergencias en la ciudad en horas de la madrugada de este lunes 16 de febrero del 2026.

En el sector de Quitumbe, al sur de Quito, se desplegaron agentes del organismo por un incendio vehicular que consumió por completo un vehículo liviano.

Se realizó labores de control del fuego y enfriamiento utilizando agentes espumógenos.

El incidente no dejó personas afectadas.

Por otro lado, en el sector de Lumbisí, se reportó el volcamiento de un carro tipo furgón que dejó varias personas heridas, en horas de la madrugada.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a seis personas afectadas y las trasladaron a casas de salud.

Finalmente, el Cuerpo de Bomberos desplegó personal para atender una emergencia por un incendio estructural en una casa de construcción mixta.

El suceso se presentó en el sector La Raya, en el sur de Quito.

Una persona de 41 años resultó afectada por la inhalación de monóxido de carbono. El incendio fue controlado y liquidado.

