Incendio forestal en El Quinche fue controlado por los bomberos de Quito

Bomberos de Quito controlaron un incendio forestal en El Quinche.

El incendio forestal en El Quinche, nororiente de Quito, fue controlado. Así lo anunció el Municipio capitalino este martes 4 de agosto de 2026.

Cerca de 70 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) trabajaron en el sitio de manera continua desde la noche del sábado 1 de agosto, cuando se inició el fuego.

"Trabajamos desde la medianoche del sábado y ya llevamos tres días sin abandonar el lugar. Se realizan relevos de personal hasta no dejar ningún riesgo", dijo Diana Villacrés, jefa de la Brigada Especializada en Incendios Forestales.

El incendio forestal ha sido controlado, lo que significa que ya no existen líneas activas de fuego. Aunque eso "no significa que la emergencia haya concluido".

Mientras tanto, los bomberos siguen con la fase de liquidación. Esto significa que enfrían los bordes, raspan los troncos humeantes e inundan los puntos calientes.

Este incendio afectó aproximadamente 40 hectáreas, y no dejó personas afectadas.

Villacrés aseguró que este año se registra un incremento de incendios forestales, pero la superficie afectada se mantiene en números similares a los del año anterior.