Guillermo Churuchumbi asegura que mantiene sus derechos políticos 

Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik, aseguró este martes 22 de septiembre de 2026 que mantiene sus derechos políticos y que su candidatura a la Prefectura de Pichincha continúa en firme, un día después de conocerse la sentencia en su contra del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El juez electoral Ángel Torres sancionó en primera instancia a Churuchumbi y a Carlos Gabriel Sánchez Villagrán, responsable del manejo económico de Pachakutik, con una multa individual de 25 salarios básicos unificados, equivalentes a USD 12 050.

La causa está relacionada con las cuentas de campaña del Referéndum y Consulta Popular de 2024, proceso en el que Pachakutik promovió el No.

“Nuestros derechos políticos siguen intactos”

Tras conocerse la resolución del TCE, Churuchumbi difundió un comunicado en el que cuestionó la sanción y sostuvo que esta no afecta su participación electoral.

“Nuestros derechos políticos no han sido tocados y seguimos como una alternativa real para las grandes mayorías”, señaló el dirigente en su pronunciamiento. Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik.

Además, Churuchumbi afirmó que Pachakutik no ha recibido recursos económicos desde hace más de cuatro años y calificó el caso como un trámite administrativo relacionado con los informes de cuentas de campaña.

“A raíz de este trámite administrativo, los jueces electorales han decidido multarme con 25 salarios básicos."

Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik.

La sentencia del TCE determinó que la organización presentó información fuera de los plazos establecidos y que no subsanó oportunamente las observaciones realizadas a las cuentas.

El análisis técnico ratificó 10 de las 12 observaciones formuladas inicialmente.

Churuchumbi ratifica candidatura a la Prefectura

En su comunicado, el dirigente también respondió sobre el futuro de su participación en las elecciones seccionales.

“Estamos habilitados para participar en las elecciones, por lo que nuestra candidatura a la Prefectura está en firme”. Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik.

La resolución conocida el lunes no suspendió los derechos políticos de Churuchumbi. El fallo es de primera instancia, por lo que todavía puede ser apelado ante el Pleno del TCE.

Guillermo Churuchumbi insistió en que continuará con su actividad política y afirmó: “Nada, ni nadie nos podrá detener”.