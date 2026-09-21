Pabel Muñoz dispone no cobrar consumo de agua usado en incendios de La Vicentina y el Casitagua

Alcalde Muñoz no computará agua usada para sofocar flagelos en Casitagua y La Vicentina.

El alcalde Pabel Muñoz confirmó que el incendio en el cerro Casitagua se encuentra controlado luego del trabajo ininterrumpido de los equipos desplegados en la zona.

Tras controlar la emergencia, los trabajos ingresaron en una fase de liquidación y monitoreo durante las próximas 24 horas, con el objetivo de verificar que no existan nuevos puntos calientes.

El burgomaestre expresó su reconocimiento al Cuerpo de Bomberos, al personal del Municipio de Quito, a las instituciones nacionales y provinciales que brindaron apoyo, ya la ciudadanía que colaboró con solidaridad y compromiso.

Medidas sobre el uso de agua

Respecto a la atención de los incendios de gran magnitud en la ciudad, se emitió una disposición técnica.

El alcalde dispuso no computar en el consumo de agua el recurso que se utilizó para combatir los incendios de envergadura en sectores como La Vicentina y Casitagua.

Muñoz informó que las autoridades y equipos técnicos se mantendrán vigilantes hasta cerrar completamente esta emergencia.