Tras fin del diálogo movimiento indígena de Imbabura resolvió mantener la movilización

Bloque de Seguridad se desplazó a Imbabura, despejando vías en el sector de Zuleta.

Estaba previsto que a las 10:00 de este lunes 20 se instalara la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y líderes del movimiento Indígena de Imbabura, pero el Gobierno decidió cancelar el encuentro por falta de "condiciones".

Ante esta decisión los indígenas manifestantes de Imbabura resolvieron mantener la movilización ante lo que tildan como el incumplimiento del Gobierno Nacional respecto a la desmilitarización de los territorios comunitarios y la liberación de los 12 detenidos en Otavalo.

En su comunicado los cinco pueblos Kichwas de Imbabura hacen un llamado al Ejecutivo a retomar el diálogo de manera inmediata, en respeto a la democracia y los derechos humanos, para evitar nuevos enfrentamientos con la fuerza pública.

El Gobierno comunicó la noche del domingo 19 que suspendía el diálogo por la falta de "condiciones" necesarias.

Desde el Ejecutivo se argumentó que desde el movimiento indígena "no se ha cumplido lo acordado" y que nuevas exigencias "alteran los términos previamente acordados, cambian los actores que intervenían en el diálogo y vulneran los compromisos construidos con responsabilidad y buena fe en anteriores encuentros".