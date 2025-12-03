Gerente de Hospital de Macas fuera de su cargo tras entregar cuerpo de un bebé en cartón

Tras fuertes imágenes que circularon en redes de una madre que recibió el cuerpo de su bebé en una caja de cartón en el Hospital General de Macas el Ministerio de Salud Pública (MSP) se pronunció.

Con imágenes que circularon en redes y medios locales se conoció que una bebé de un mes y tres días, de la comunidad achuar de Kaiptach, en la localidad de Taisha, en la provincia de Morona Santiago, murió en el Hospital General de Macas.

Tras este suceso el personal de esta casa de salud entregó a su madre el cuerpo de la niña en una caja de cartón.

En un comunicado la cartera de Estado señaló que tras la denuncia pública se ordenó la inmediata desvinculación del gerente de esta casa de salud.

Además, se solicitó el proceso de auditoría interna en todo el hospital.

El MSP sostuvo que tras la gravedad de la denuncia y las imágenes que circularon en redes, y con base en los informes técnicos preliminares, se dispuso el inicio de medidas sancionatorias para todo el personal involucrado en este acto.

Decenas de usuarios reclamaron indignados en redes y exigieron explicaciones sobre este hecho en la casa de salud.

El MSP extendió condolencias a la familia de la menor y rechazó este tipo de acciones "las cuales contravienen el sentir, misión y los principios de servicio".

Este hecho ocurre tan solo cuatro meses después de la muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil registrada el 11 de agosto de 2025.

Estos fallecimientos el MSP los atribuyó a complicaciones a condiciones prematura de los fallecidos. Sin embargo, tras la exigencia de claridad por parte de la ciudadanía se informó que dos de los bebés contrajeron una infección bacteriana dentro del hospital, cuyo gerente fue separado de su cargo por disposición del Ministerio.