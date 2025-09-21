Indignación por un controlador de bus que empuja y hace caer a un adulto mayor en Los Chillos

Un acto de violencia contra un adulto mayor en el transporte público encendió la indignación en el Valle de los Chillos.

Un video de seguridad, difundido en redes sociales, muestra el momento en que un controlador de bus empuja con fuerza a un adulto mayor mientras descendía de la unidad. Esto provocó que la víctima cayera bruscamente contra el pavimento.

El hecho ocurrió la mañana del viernes 19 de septiembre de 2025, en la av. Calderón y Quito, cuando el adulto mayor se disponía a bajar. El afectado quedó tendido sobre el suelo, lo que causó alarma entre los transeúntes y pasajeros.

Un motociclista que presenció el hecho increpó y golpeó al controlador. El adulto mayor fue trasladado a una casa de salud, donde recibió atención médica.

Frente a la ola de críticas, la empresa de transporte involucrada emitió un comunicado de disculpas públicas, calificando el hecho como un caso aislado y asegurando que el colaborador recibirá una sanción ejemplar.

“Lo acontecido es un caso aislado de colaboradores que recibirán una sanción ejemplar para que no vuelva a suceder este tipo de actos, pero acotamos que el respeto debe darse de parte de todos los que interactuamos en el desarrollo de nuestras actividades, porque así tendremos una sociedad más justa”, señaló la cooperativa de transporte