Policía detuvo al sospechoso del asesinato de un pasajero tras asalto a un bus en el sur de Quito

Un asalto ocurrió en un bus de pasajeros en la av. Simón Bolívar, el pasado sábado 30 de agosto.

La Policía Nacional capturó a alias 'Niño Steven', sospechoso del asesinato de un pasajero de una unidad de transporte público de Quito. El hecho delictivo ocurrió la noche del sábado 30 de agosto del 2025.

Un hombre, de aproximadamente 39 años, falleció tras ser herido durante el asalto en un bus que transitaba por la avenida Simón Bolívar, en el sector de La Forestal, en el sur de Quito.

Tras lo ocurrido, la Policía emprendió labores investigativas y operativos de búsqueda. El sábado 6 de septiembre del 2025, la Policía informó que se allanó un inmueble en el sector Lucha de los Pobres.

Durante esa intervención, fue detenido el sospechoso del asesinato del pasajero. Según las investigaciones, el aprehendido pertenecería a la estructura delictiva 'Los Tijeras', dedicada a asaltos en el transporte público.

¿Cómo ocurrió el asalto en el bus?

Según las primeras investigaciones, cerca de las 22:00 del sábado 30 de agosto, la víctima, junto a su padre, abordaron el bus de transporte público en el intercambiador de la Autopista Rumiñahui y av. Simón Bolívar.

Policía evitó un asalto a pasajeros de un bus en Quito

A la altura de La Forestal, tres hombres armados subieron al automotor para asaltar a los pasajeros. De acuerdo a la versión de los afectados, los asaltantes, quienes portaban armas blancas y armas de fuego, procedieron a amenazar a los pasajeros para quitarles sus pertenencias.

Ramiro Carrillo, jefe subrogante del Distrito Eloy Alfaro, detalló que, según las primeras investigaciones, el padre de la víctima habría puesto resistencia al robo por lo que uno de agresores procedió a herir al hijo, a la altura del brazo, lo que provocó que sangrara y falleciera.