Restos de Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan son repatriados a Ecuador

Los restos del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Michele Sensi-Contugi, y de su esposa, la diseñadora ecuatoriana Stephany Hollihan, son repatriados a Ecuador este miércoles 2 de septiembre de 2026.

Ambos fallecieron en un accidente de helicóptero en Kenia el 19 de agosto de 2026. Por lo tanto, sus cuerpos tuvieron que ser repatriados.

Está previsto que los restos de la pareja lleguen la tarde de este 2 de septiembre a la base aérea Simón Bolívar, en Guayaquil, donde serían recibidos por el presidente Daniel Noboa.

Luego, está previsto que los familiares trasladen los restos al Camposanto Parque de la Paz, en Samborondón, donde se desarrollarán las ceremonias fúnebres.

El Gobierno Nacional informó que la familia de Sensi-Contugi y Hollihan decidió que el funeral sea estrictamente privado, únicamente familiares, seres queridos y personas cercanas.

El canciller Roberto Kury confirmó que el sepelio está previsto para el jueves 3 de septiembre.

Tras conocerse la muerte de la pareja, el presidente Daniel Noboa decretó tres días de duelo nacional y dispuso la realización de funerales de Estado para Michele Sensi-Contugi, quien se desempeñaba como director del Centro Nacional de Inteligencia.