Noboa designa a Daniel Correia como director del Centro Nacional de Inteligencia

El Centro Nacional de Inteligancia de Ecuador tiene un nuevo director

El presidente Daniel Noboa designó, este jueves 3 de septiembre de 2026 a Daniel Patricio Correia Peñaherrera como director general del Centro Nacional de Inteligencia.

Esa disposición se emitió a través del Decreto Ejecutivo 491. En ese documento también se agradece a Luis Ávila, quien asumió domo director encargado tras la muerte de Michele Sensi-Contugi.

Luis Carlos Ávila fue el reemplazo de Michele Sensi-Contugi, quien falleció junto a su esposa, Stephany Hollihan, en un accidente de helicóptero en Kenia, este miércoles 19.

Sensi-Contugi se desempeñó como director del Centro de Inteligencia Estratégica desde el 16 de agosto de 2024 y fue ratificado en ese cargo el 27 de mayo de b.

¿Quién es Daniel Correia?

Daniel Correia se graduó como abogado en la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo (UEES). Además, tiene un máster en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Indiana (Indiana Tech).

También, en su perfil de Linkedin se menciona que fue gerente administrativo en la división naviera y logística de Corporación Noboa.

¿Qué hace el Centro Nacional de Inteligencia?

El Centro Nacional de Inteligencia en Ecuador se encarga de producir inteligencia y contrainteligencia, además de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia para asesorar de manera oportuna a las máximas autoridades del Estado.

"Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Inteligencia y producir inteligencia estratégica para generar alertas ante amenazas y asesorar de manera oportuna en la toma de decisiones al más alto nivel, contribuyendo a la Seguridad Integral del Estado", se menciona en su página web.