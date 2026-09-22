Los incendios forestales han afectado casi 1 300 hectáreas en Quito, en 2026

Así luce el cerro Casitagua tras los incendios forestales registrados en septiembre de 2026.

Los incendios forestales registrados en Quito durante 2026 han afectado cerca de 1.300 hectáreas, según datos del Municipio capitalino hasta el 16 de septiembre.

Esta superficie representa una reducción del 26% frente al mismo período de 2024, cuando alrededor de 1 800 hectáreas resultaron afectadas.

Según el Municipio, el 2025 no se incluye en esta comparación debido a sus condiciones climáticas particulares. Durante ese año se registraron lluvias en el verano y no hubo una época seca comparable con la de 2024 y 2026.

Cifras del Cuerpo de Bomberos de Quito entregadas a Primicias señalan que entre el 1 de julio y el 21 de septiembre de 2025 hubo 27 incendios que afectaron 217 hectáreas de vegetación.

La temporada seca todavía continúa, por lo que el resultado definitivo deberá analizarse una vez que concluya este período.

El fuego también afecta a la fauna

Más allá de la cantidad de hectáreas quemadas, cada incendio representa un impacto para los ecosistemas de Quito. Las llamas destruyen vegetación, refugios y fuentes de alimento, lo que puede obligar a la fauna silvestre a desplazarse hacia otros territorios.

Uno de los casos recientes es el incendio del cerro Casitagua, donde aproximadamente 300 hectáreas fueron afectadas por el fuego.

El incendio también representó un riesgo para la población y para un espacio de valor arqueológico protegido por comuneros.

“Para nosotros se quemó vegetación, pero para la fauna se quemó alimento y eso es lo duro”, señaló el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

La autoridad explicó que la afectación puede provocar el desplazamiento de especies hacia otros sectores, incluido el Chocó Andino. “Perdemos hectáreas de naturaleza, ecosistemas que sostienen la vida”, agregó.

Recuperación ambiental después de la época seca

Las zonas afectadas requerirán procesos de recuperación ambiental, pero estos no pueden comenzar inmediatamente después de extinguir las llamas.

Antes de iniciar trabajos de restauración y reforestación, es necesario que el terreno se enfríe y que el suelo reúna las condiciones adecuadas para la recuperación de la vegetación.

Por ello, el Municipio prevé implementar acciones de recuperación en las áreas afectadas una vez que termine la época seca.

El riesgo de incendios no ha terminado. El Municipio de Quito pidió a la ciudadanía "evitar quemas de desechos, no realizar actividades que puedan generar fuego y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo son acciones fundamentales para prevenir nuevos incendios".