Entre el 25 y el 28 de noviembre se presentará un aguaje en las costas ecuatorianas.

La presencia del fenómeno de El Niño podría agravar las consecuencias de los episodios de oleaje en el perfil costero de Ecuador, advirtió el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

Según el organismo, el nivel del mar frente a las costas del país permanece elevado entre 40 y 50 centímetros, debido a la expansión térmica del océano Pacífico. Esta condición puede incrementar los impactos cuando se presentan olas de mayor intensidad.

El riesgo aumenta cuando el oleaje fuerte coincide con mareas altas, especialmente durante los aguajes. En esos escenarios pueden registrarse procesos de erosión costera, rebases del agua e inundaciones.

A esto se suma la posibilidad de lluvias intensas y crecidas de ríos. Cuando estos eventos ocurren al mismo tiempo, el agua tiene mayores dificultades para evacuar lo que puede agravar las inundaciones en zonas costeras y estuarinas.

🌊 El Niño, oleaje y lluvias: una combinación que exige precaución. El nivel del mar elevado, los aguajes y las lluvias intensas pueden incrementar el riesgo de inundaciones en zonas costeras. ¡La prevención es responsabilidad de todos! #Inocar #ElNiño https://t.co/izjqprx82n — INOCAR (@inocarec) November 24, 2026

Oleaje en Ecuador

El Inocar prevé condiciones de mar agitado hasta el 26 de noviembre en la Costa continental y la región Insular, debido al arribo de oleaje proveniente del suroeste del Pacífico.

Además, entre el 25 y el 28 de noviembre se presentará un aguaje en las costas ecuatorianas. Durante este periodo se esperan olas de hasta 2,50 metros en Galápagos y de hasta 1,80 metros en la Costa continental.

Un estado de mar agitado implica la presencia de olas medias y altas con mayor energía, elevación del nivel del mar por efecto del aguaje y corrientes de resaca en las zonas de rompiente.

El #Inocar informa que del 24 al 26 de noviembre se prevé mar agitado en la costa continental e insular del Ecuador, debido al arribo de #oleaje del suroeste del Pacífico. Además, del 25 al 28 de noviembre se presentará un #aguaje. https://t.co/oYzb5TGQfg — INOCAR (@inocarec) November 24, 2026

Recomendaciones

Ante estas condiciones, el Inocar pidió a las autoridades locales mantener operativos los sistemas de drenaje, vigilar los sectores vulnerables y preparar las medidas de respuesta frente a posibles emergencias.

A la ciudadanía recomendó evitar las zonas de rompiente, respetar las restricciones establecidas y planificar con precaución las actividades en playas y espacios marítimos.