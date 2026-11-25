Los equipos de emergencia acudieron al sitio para evaluar los daños.

Un deslizamiento de tierra afectó a varias viviendas en Mocache, provincia de Los Ríos, este miércoles 25 de noviembre de 2026.

El movimiento ocurrió en el sector Barrio Lindo, en la intersección de las calles Anacleto Gutiérrez y 28 de Mayo.

El evento fue registrado por las cámaras de videovigilancia del ECU 911.

Las imágenes muestran el deslizamiento que alcanzó a varias casas del sector, aunque hasta las 08:15 de este miércoles no se ha informado cuántas viviendas resultaron afectadas ni si existen personas heridas.

Deslizamiento en Mocache: equipos de emergencia evalúan los daños

Tras el reporte, se coordinó la atención con las entidades de respuesta, cuyos equipos llegaron al lugar para evaluar las afectaciones en las viviendas y atender la emergencia.

Las autoridades no han entregado un balance definitivo de los daños ocasionados por el deslizamiento. Se espera que, luego de las inspecciones en Barrio Lindo, se conozca el alcance de las afectaciones y si las familias necesitan asistencia.