Lluvias intensas golpean a la Costa y dejan emergencias en Los Ríos, Guayas y Santa Elena

Las fuertes lluvias y tormentas eléctricas provocan emergencias en varias provincias de la Costa de Ecuador este miércoles 25 de noviembre de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió sobre precipitaciones intensas en:

Esmeraldas

Santo Domingo

Los Ríos

El sur de Guayas

El Oro

Deslizamiento afecta viviendas en Mocache

En Mocache, provincia de Los Ríos, un deslizamiento de tierra afectó varias viviendas en el sector Barrio Lindo, en las calles Anacleto Gutiérrez y 28 de Mayo.

Los equipos de emergencia acudieron al sitio para evaluar los daños y atender a las familias afectadas.

En Babahoyo, el nivel del agua continúa subiendo en la vía E-25, sector La Chorrera.

Personal de tránsito permanece en el lugar y pide a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución ante la acumulación de agua en la carretera.

Tormentas eléctricas en Santa Elena y Guayas

En Montañita, provincia de Santa Elena, usuarios de redes sociales reportaron fuertes truenos y un rápido aumento de la nubosidad.

Además, el sistema de alertas meteorológicas Amaru reportó tormentas con actividad eléctrica en Playas, Posorja y El Carmen, durante las primeras horas de este miércoles.

El Inamhi mantiene activa la Advertencia Meteorológica 90 y señala que las lluvias continuarán durante las próximas horas.

Se recomienda evitar cruzar zonas inundadas, mantenerse lejos de ríos y quebradas y conducir con precaución.