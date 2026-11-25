Tormentas, deslizamientos e inundaciones golpean a la Costa de Ecuador este miércoles 25 de noviembre
Las lluvias y tormentas de este miércoles 25 de noviembre afectan a la Costa de Ecuador, con un deslizamiento en Mocache y subida de agua en la vía E-25 de Babahoyo.
Lluvias intensas golpean a la Costa y dejan emergencias en Los Ríos, Guayas y Santa Elena
ECU 911
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Actualizado:
25 nov 2026 - 07:03
Las fuertes lluvias y tormentas eléctricas provocan emergencias en varias provincias de la Costa de Ecuador este miércoles 25 de noviembre de 2026.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió sobre precipitaciones intensas en:
- Esmeraldas
- Santo Domingo
- Los Ríos
- El sur de Guayas
- El Oro
Deslizamiento afecta viviendas en Mocache
En Mocache, provincia de Los Ríos, un deslizamiento de tierra afectó varias viviendas en el sector Barrio Lindo, en las calles Anacleto Gutiérrez y 28 de Mayo.
Los equipos de emergencia acudieron al sitio para evaluar los daños y atender a las familias afectadas.
En Babahoyo, el nivel del agua continúa subiendo en la vía E-25, sector La Chorrera.
Personal de tránsito permanece en el lugar y pide a los conductores reducir la velocidad y circular con precaución ante la acumulación de agua en la carretera.
Tormentas eléctricas en Santa Elena y Guayas
En Montañita, provincia de Santa Elena, usuarios de redes sociales reportaron fuertes truenos y un rápido aumento de la nubosidad.
Además, el sistema de alertas meteorológicas Amaru reportó tormentas con actividad eléctrica en Playas, Posorja y El Carmen, durante las primeras horas de este miércoles.
El Inamhi mantiene activa la Advertencia Meteorológica 90 y señala que las lluvias continuarán durante las próximas horas.
Se recomienda evitar cruzar zonas inundadas, mantenerse lejos de ríos y quebradas y conducir con precaución.
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