Ecuador cae 2-3 ante Corea del Sur y espera clasificarse como mejor tercero
Terminó la fase de grupos y la Mini Tri se quedó como tercera del Grupo B en el Mundial Sub17 Qatar 2026 en la espera de resultados.
Ecuador y Corea del Sur se enfrentan en la tercera fecha del Mundial Sub17 Qatar 2026.
La Tri
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Actualizado:
25 nov 2026 - 09:39
Corea del Sur se impuso 3-2 ante Ecuador este miércoles 25 de noviembre, en la tercera fecha del Mundial Sub17 Qatar 2026. Con este resultado la Mini Tri quedó en el tercer lugar del Grupo B y deberá esperar resultados para ver si logra su clasificación a los 16avos de final.
El encuentro, que se jugó en el Complejo deportivo Aspire Zone fue transmitido en vivo por la señal abierta de Teleamazonas, en www.teleamazonas.com, en YouTube y TikTok.
Los dirigidos por Gonzalo Ferrea perdían 3-0 ante los coreanos, sin embargo, Jhon Guerrero y Luis Fragozo aparecieron en el segundo tiempo para colocar los goles del descuento y dejar el marcador final en 3-2.
En los minutos finales la Mini Tri tuvo varias llegadas al arco coreano, pero el balón no ingresó a las redes.
Con este resultado Corea del Sur quedó como la selección invita de este grupo, con nueve puntos, Uganda quedó en el segundo lugar con cuatro unidades y tres goles de diferencia, seguida de Ecuador con cuatro tantos y cero goles de diferencia. En el último puesto quedó Nueva Caledonia con cero puntos.
Minuto a minuto:
Minuto 90+5
09:30
¡Fin del partido!
Ecuador perdió 2-3 ante Corea del Sur y quedó como tercero del Grupo B del Mundial Sub17.
Minuto 78
09:07
Goooool de Eucador
La Selección ecuatoriana no dejó de insistir. A los 78 minutos Luis Fragozo anotó el segundo tanto para la Mini Tri. El marcador se pone 3-2 a favor de los coreanos.
Minuto 59
08:47
Gooool de Ecuador
La Mini Tri anota el tanto del descuento y el marcador se pone 3-1. Jhon Guerrero apareció para anotar el gol para Ecuador.
Minuto 45
08:33
Gooool de Corea del Sur
A los 40 segundos del segundo tiempo Corea del Sur anota el tercer gol. Un remate por el costado derecho impactó en el palo e ingresó al área, dejando sin posibilidades al portero Vaca.
Minuto 45
08:33
Arranca el segundo tiempo
Se juega la parte complementaría entre Ecuador y Corea del Sur.
Minuto 45
08:20
Fin del primer tiempo
Terminan los primeros 45 minutos del partido. Ecuador 0-2 Corea del Sur.
Minuto 21
07:53
Gooool de Corea del Sur
Los coreanos ampían su ventaja con gol de Nam Ian. El delantero realizó un remate de derecha desde fuera del arco y envió el balón directo al arco.
Minuto 7
07:38
Goooool de Corea del Sur
La selección coreana se pone en ventaja con autogol de Carlos Medina. De forma involuntaria chocó con el esférico y lo envió a las redes., luego de un despeje del portero Tricolor.
Minuto 0
07:31
Arranca el partido
Ecuador juega ante Corea del Sur en el Complejo deportivo Aspire Zone, en Al Rayyan, Doha.
Alineaciones confirmadas
Así forma la Mini Tri para enfrentar a Corea del Sur.
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