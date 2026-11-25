Ecuador y Corea del Sur se enfrentan en la tercera fecha del Mundial Sub17 Qatar 2026.

Corea del Sur se impuso 3-2 ante Ecuador este miércoles 25 de noviembre, en la tercera fecha del Mundial Sub17 Qatar 2026. Con este resultado la Mini Tri quedó en el tercer lugar del Grupo B y deberá esperar resultados para ver si logra su clasificación a los 16avos de final.

El encuentro, que se jugó en el Complejo deportivo Aspire Zone fue transmitido en vivo por la señal abierta de Teleamazonas, en www.teleamazonas.com, en YouTube y TikTok.

Los dirigidos por Gonzalo Ferrea perdían 3-0 ante los coreanos, sin embargo, Jhon Guerrero y Luis Fragozo aparecieron en el segundo tiempo para colocar los goles del descuento y dejar el marcador final en 3-2.

En los minutos finales la Mini Tri tuvo varias llegadas al arco coreano, pero el balón no ingresó a las redes.

Con este resultado Corea del Sur quedó como la selección invita de este grupo, con nueve puntos, Uganda quedó en el segundo lugar con cuatro unidades y tres goles de diferencia, seguida de Ecuador con cuatro tantos y cero goles de diferencia. En el último puesto quedó Nueva Caledonia con cero puntos.

Minuto a minuto:

¡Fin del partido! Ecuador perdió 2-3 ante Corea del Sur y quedó como tercero del Grupo B del Mundial Sub17.

Goooool de Eucador La Selección ecuatoriana no dejó de insistir. A los 78 minutos Luis Fragozo anotó el segundo tanto para la Mini Tri. El marcador se pone 3-2 a favor de los coreanos.

Gooool de Ecuador La Mini Tri anota el tanto del descuento y el marcador se pone 3-1. Jhon Guerrero apareció para anotar el gol para Ecuador.

Gooool de Corea del Sur A los 40 segundos del segundo tiempo Corea del Sur anota el tercer gol. Un remate por el costado derecho impactó en el palo e ingresó al área, dejando sin posibilidades al portero Vaca.

Arranca el segundo tiempo Se juega la parte complementaría entre Ecuador y Corea del Sur.

Fin del primer tiempo Terminan los primeros 45 minutos del partido. Ecuador 0-2 Corea del Sur.

Gooool de Corea del Sur Los coreanos ampían su ventaja con gol de Nam Ian. El delantero realizó un remate de derecha desde fuera del arco y envió el balón directo al arco.

Goooool de Corea del Sur La selección coreana se pone en ventaja con autogol de Carlos Medina. De forma involuntaria chocó con el esférico y lo envió a las redes., luego de un despeje del portero Tricolor.

Arranca el partido Ecuador juega ante Corea del Sur en el Complejo deportivo Aspire Zone, en Al Rayyan, Doha.

Alineaciones confirmadas

Así forma la Mini Tri para enfrentar a Corea del Sur.