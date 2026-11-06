Inocar advierte olas de hasta 1,9 metros en las costas de Ecuador del 7 al 9 de noviembre

Las playas de Ecuador tendrán oleaje hasta el de noviembre.

El mar estará agitado en las costas de Ecuador del sábado 7 al lunes 9 de noviembre de 2026, según el pronóstico emitido por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) este viernes 6 de noviembre.

La entidad advirtió sobre la llegada de oleaje procedente del suroeste del océano Pacífico hacia el litoral ecuatoriano. En Galápagos, en cambio, se espera la influencia de olas provenientes del suroeste y noroeste.

Las olas podrían alcanzar hasta 1,9 metros en las zonas costeras de Galápagos, mientras que en el continente las alturas máximas previstas llegan a 1,4 metros en Santa Elena y Guayas.

El Inocar también anticipó el ingreso de un tren de olas de período largo, que coincidirá parcialmente con el aguaje previsto entre el 9 y el 12 de noviembre.

Esta combinación podría incrementar la fuerza con la que las olas rompen en la costa y favorecer la formación de corrientes de resaca, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

¿En qué playas de Ecuador se registrará el oleaje más alto?

De acuerdo con el pronóstico del Inocar, las condiciones de mar agitado se mantendrán durante los tres días en las costas de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro.

Para el sábado 7 y domingo 8 de noviembre se prevén las siguientes alturas de olas:

Esmeraldas: entre 0,50 y 1,10 metros.

entre 0,50 y 1,10 metros. Manabí: entre 0,50 y 1,30 metros.

entre 0,50 y 1,30 metros. Santa Elena y Guayas: entre 0,60 y 1,40 metros.

entre 0,60 y 1,40 metros. El Oro: entre 0,40 y 0,70 metros.

El lunes 9 de noviembre, el oleaje continuará con características similares. Sin embargo, en Esmeraldas la altura máxima prevista disminuirá a un metro y en El Oro a 0,60 metros.

En Manabí, Santa Elena y Guayas se mantendrían las alturas máximas de 1,30 y 1,40 metros, respectivamente.

El informe establece estas previsiones por provincias o zonas costeras, sin identificar playas específicas con mayor riesgo.

Galápagos tendrá olas de hasta 1,9 metros

Las condiciones de oleaje también afectarán a la región insular, donde se pronostican alturas superiores a las previstas para el litoral continental.

En el oeste de Galápagos, las olas oscilarán entre 1,20 y 1,90 metros durante el sábado 7 y domingo 8 de noviembre. En el sur del archipiélago se esperan alturas de entre 1,10 y 1,90 metros.

Para el lunes 9 de noviembre, el oleaje máximo en el oeste de Galápagos disminuiría ligeramente hasta 1,80 metros, mientras que en el sur se mantendría en 1,90 metros.

El Inocar clasificó las condiciones del mar en toda la región insular como agitadas.

¿Qué ocurrirá con el aguaje del 9 al 12 de noviembre?

Uno de los factores que genera preocupación es la coincidencia parcial entre el oleaje de período largo y el aguaje previsto desde el lunes 9 hasta el jueves 12 de noviembre.

Durante estos eventos, el incremento del nivel del mar puede favorecer que las olas alcancen sectores de la playa que habitualmente permanecen secos.

Además, el oleaje de período largo puede producir rompientes con mayor energía y generar corrientes de resaca, capaces de arrastrar a los bañistas mar adentro.

El Inocar señaló que el estado de mar agitado implica una amenaza alta en las zonas costeras, debido a la presencia de olas con mayor energía y posibles corrientes de resaca.

No obstante, el boletín no establece que todas las playas tendrán las mismas condiciones ni anuncia cierres de balnearios.