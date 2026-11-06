28 ríos y esteros desbordados en seis provincias de Ecuador por las lluvias

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 28 ríos y esteros desbordados en seis provincias de Ecuador este viernes 6 de noviembre.

Un total de 28 ríos y esteros se encuentran desbordados en seis provincias de Ecuador, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), actualizado a las 07:00 de este viernes 6 de noviembre de 2026.

Los desbordamientos se registran en Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Santa Elena, Manabí y El Oro, en medio de las lluvias que afectan a diferentes sectores del país.

Guayas concentra 12 desbordamientos, seguida de Esmeraldas y Los Ríos, con cinco cada una. Santa Elena registra tres; Manabí, dos; y El Oro, uno.

¿Qué ríos y esteros están desbordados en Guayas?

De acuerdo con el informe oficial, los desbordamientos se registran en los siguientes cantones y cuerpos hídricos:

Daule: estero El Cañal y ríos Pula y Jaboncillo

Naranjal: río Jaguas, en el recinto Jaime Roldós

Balzar: estero Perinao

Santa Lucía: río Pula, en el recinto La Judith

Naranjito: estero El Chorrón

Pedro Carbo: río Canaan, en el recinto Pasaje

Alfredo Baquerizo Moreno (Juján): río Amarillo y estero Ñauza

Milagro: río Naranjito, en los recintos Venecia Central y Córdoba

Lomas de Sargentillo: estero Loco

Desbordamientos en Esmeraldas, Los Ríos y Manabí

En Esmeraldas, la SNGR reporta cinco desbordamientos que afectan a sectores de los cantones Eloy Alfaro, Rioverde y Esmeraldas.

Los cuerpos hídricos identificados son los ríos Cayapas, Chumundé, Meribe y Esmeraldas. Este último presenta desbordamientos en el recinto Nuevo Tabete y la isla Luis Vargas Torres.

En Los Ríos, los eventos se concentran en Babahoyo y Ventanas. Los ríos Caracol, Oncebi, Las Trancas y Chilintomo, además del estero Bobo, constan en el reporte oficial.

Mientras tanto, en Manabí, los ríos Casas Viejas y La Vaca se desbordaron en varios sectores de la parroquia Pedro Pablo Gómez, cantón Jipijapa.

¿Qué sectores están afectados en Santa Elena y El Oro?

En Santa Elena, los tres desbordamientos se registran en la parroquia Colonche, específicamente en los siguientes sectores:

Comuna La Ponga: río California

Comuna Salanguillo: río Salanguillo

Comunas Ceibitos y San Marcos: río Javita

En El Oro, la Secretaría de Gestión de Riesgos reportó el desbordamiento del río Chiolola, en la parroquia Chilla, cantón Chilla.