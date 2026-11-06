28 ríos y esteros desbordados en seis provincias de Ecuador por las lluvias
Guayas concentra la mayor cantidad de desbordamientos registrados en el país. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identificó sectores afectados en 18 cantones.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 28 ríos y esteros desbordados en seis provincias de Ecuador este viernes 6 de noviembre.
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Actualizado:
06 nov 2026 - 09:28
Un total de 28 ríos y esteros se encuentran desbordados en seis provincias de Ecuador, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), actualizado a las 07:00 de este viernes 6 de noviembre de 2026.
Los desbordamientos se registran en Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Santa Elena, Manabí y El Oro, en medio de las lluvias que afectan a diferentes sectores del país.
Guayas concentra 12 desbordamientos, seguida de Esmeraldas y Los Ríos, con cinco cada una. Santa Elena registra tres; Manabí, dos; y El Oro, uno.
¿Qué ríos y esteros están desbordados en Guayas?
De acuerdo con el informe oficial, los desbordamientos se registran en los siguientes cantones y cuerpos hídricos:
- Daule: estero El Cañal y ríos Pula y Jaboncillo
- Naranjal: río Jaguas, en el recinto Jaime Roldós
- Balzar: estero Perinao
- Santa Lucía: río Pula, en el recinto La Judith
- Naranjito: estero El Chorrón
- Pedro Carbo: río Canaan, en el recinto Pasaje
- Alfredo Baquerizo Moreno (Juján): río Amarillo y estero Ñauza
- Milagro: río Naranjito, en los recintos Venecia Central y Córdoba
- Lomas de Sargentillo: estero Loco
Desbordamientos en Esmeraldas, Los Ríos y Manabí
En Esmeraldas, la SNGR reporta cinco desbordamientos que afectan a sectores de los cantones Eloy Alfaro, Rioverde y Esmeraldas.
Los cuerpos hídricos identificados son los ríos Cayapas, Chumundé, Meribe y Esmeraldas. Este último presenta desbordamientos en el recinto Nuevo Tabete y la isla Luis Vargas Torres.
En Los Ríos, los eventos se concentran en Babahoyo y Ventanas. Los ríos Caracol, Oncebi, Las Trancas y Chilintomo, además del estero Bobo, constan en el reporte oficial.
Mientras tanto, en Manabí, los ríos Casas Viejas y La Vaca se desbordaron en varios sectores de la parroquia Pedro Pablo Gómez, cantón Jipijapa.
¿Qué sectores están afectados en Santa Elena y El Oro?
En Santa Elena, los tres desbordamientos se registran en la parroquia Colonche, específicamente en los siguientes sectores:
- Comuna La Ponga: río California
- Comuna Salanguillo: río Salanguillo
- Comunas Ceibitos y San Marcos: río Javita
En El Oro, la Secretaría de Gestión de Riesgos reportó el desbordamiento del río Chiolola, en la parroquia Chilla, cantón Chilla.
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