Frustran intento de secuestro en el norte de Quito y liberan a dos personas

Liberan a dos secuestrados y capturan a sospechosos tras operativo policial en el norte de Quito este viernes 6 de noviembre de 2026.

Una rápida intervención de la Policía Nacional en el norte de Quito permitió frustrar un secuestro y capturar a varios sospechosos vinculados a delitos de extorsión.

El operativo se ejecutó la mañana de este viernes 6 de noviembre, alrededor de las 09:30, tras una alerta emitida a través de los chats comunitarios en el sector de Jipijapa.

Entidad bancaria denunció el secuestro

De acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas, las víctimas querían adquirir un camión por medio de marketplace.

Los supuestos vendedores les enviaron fotos y les citaron para la venta del vehículo de carga pesada.

Una vez que se encontraron con los "vendedores", las víctimas fueron secuestradas y llevadas contra su voluntad a una entidad bancaria.

Tras intervenir en la vivienda, la Policía Nacional detuvo a varios ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y extranjera, según informaron este viernes 6 de noviembre de 2026. Policía Nacional

Pidió ayuda en una papeleta de depósito

La víctima que ingresó a la entidad bancaria bajo amenazas, escribió en una papeleta de depósito que necesita ayuda, que está en un vehículo negro y que estaban secuestrados.

Los trabajadores se asustaron y dieron la primera alerta de secuestro a las autoridadades, por lo que la Policía Nacional inició el operativo.

¿Cómo se originó el operativo?

La alerta ciudadana permitió a los uniformados tomar contacto con una de las víctimas.

El afectado denunció que estaba siendo víctima de extorsión por parte de varios individuos que mantenían a personas cautivas en un inmueble del sector.

Con estos datos, los agentes avanzaron hasta las calles De los Viñedos y Tulipanes.

Al ingresar a un domicilio de fachada blanca, los policías lograron la liberación de dos personas que permanecían secuestradas desde las 07:00.

Aprehendidos e indicios decomisados

Durante la intervención, el personal policial neutralizó y aprehendió a los involucrados, además de decomisar un arsenal y elementos de comunicación utilizados para amedrentar a las víctimas.

Aprehendidos

El operativo dejó un total de seis personas detenidas (entre ciudadanos ecuatorianos y de nacionalidad extranjera).

Entre los detenidos habían varios menores de edad aislados, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el trámite legal.

Indicadores incautados

02 armas de fuego

20 cartuchos

06 teléfonos celulares

Evidencias encontradas por la Policía Nacional tras rescatar a las víctimas de secuestro al interior de un inmueble en el norte de Quito. Policía Nacional

Las autoridades policiales del Distrito de Policía Eugenio Espejo destacaron que el caso comenzará bajo investigación para determinar si los sospechosos integran una banda dedicada al secuestro extorsivo en el norte de Quito.