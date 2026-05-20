Así puedes acceder al Programa de Becas para el Fortalecimiento de la Industria de Hidrocarburos

Las inscripciones para el Programa de Becas para el Fortalecimiento de la Industria de Hidrocarburos serán hasta el 29 de mayo de 2026.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec), presentó el Programa de Becas Nacionales para el Fortalecimiento de la Industria de Hidrocarburos – 2026.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 29 de mayo de 2026 y las postulaciones deberán realizarse a través de la plataforma oficial: https://pusak.fomentoacademico.gob.ec/

Para participar, debe contar con admisión o estudios en curso en programas de maestría, maestría tecnológica o especialización aprobados por el Consejo de Educación Superior (CES), en instituciones de educación superior nacionales.

Estudios relacionados con la industria de hidrocarburos

De acuerdo con la información, las becas cubrirán el 100% del valor de matrícula y aranceles, hasta un monto máximo de USD 10 500 por beneficiario.

Las becas están dirigidas a personas que hayan iniciado o vayan a iniciar estudios especializados en áreas relacionadas con la industria de hidrocarburos.

Según el Gobierno, "la iniciativa está orientada a fortalecer la formación de talento humano estratégico mediante estudios vinculados al desarrollo energético y productivo del Ecuador".