Instituto Geofísico alerta caída de ceniza en Napo tras emisión de gases del volcán Reventador

El volcán Reventador continúa mostrando signos de actividad. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) informó de caída de ceniza leve en las zonas aledañas al volcán la mañana de este lunes 13 de octubre del 2025.

Las cámaras de vigilancia del IG registraron una emisión continua de gases con carga variable de ceniza, que alcanzó hasta 800 metros sobre el nivel del cráter y se desplazó hacia el sureste.

Según el IG, la actividad registrada durante la noche del domingo incluyó la generación de flujos piroclásticos y una nube de ceniza, lo que provocó una leve caída de ceniza en el sector de Piedra Fina, en el cantón El Chaco, provincia de Napo. Estos reportes fueron confirmados por observaciones técnicas y reportes ciudadanos de la zona.

Las autoridades no descartan la posibilidad de nuevos flujos piroclásticos por los flancos del volcán, por lo que se recomienda no acercarse al área de influencia directa. El IG-EPN mantiene la vigilancia constante del comportamiento del Reventador y comunicará de manera oportuna cualquier cambio en su actividad.

El organismo técnico recordó a la ciudadanía tomar precauciones ante la caída de ceniza, como proteger ojos y vías respiratorias, y mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.

El Reventador, ubicado entre las provincias de Napo y Sucumbíos, es uno de los volcanes más activos del país y ha mantenido un nivel de actividad eruptiva constante desde el año 2002.