Jesús Fichamba, Luis Padilla y Gustavo Pacheco fueron condecorados en la Asamblea

Jesús Fichamba, Luis Padilla y Gustavo Pacheco recibieron la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito cultural en la Asamblea Nacional, este lunes 22 de septiembre del 2025.

En la sesión del Pleno Legislativo se reconoció la trayectoria de los tres artistas por sus aportes a la identidad, la cultura y la memoria musical del Ecuador.

Para Jesús Fichamba se realizó un homenaje póstumo, tras su muerte en abril del 2021 por covid-19. Él es recordado como una de las voces más potentes y representativas del Ecuador.

Fichamba tuvo una de las representaciones internacionales más recordadas. Su interpretación en el Festival OTI de la Canción en Sevilla, España, en 1985, fue histórica al obtener el segundo lugar con el tema 'La Niña, La Pinta y La Santa María'.

Los familiares de Fichamba fueron los encargado de recibir el reconocimiento. En su intervención María Fichamba, hija del cantante indígena ecuatoriano, recordó que se cumplían 40 años de la histórica presentación y agradeció el homenaje.

"Este es un homenaje que lo reconoce como un símbolo musical y cultural del Ecuador, patrimonio de la memoria colectiva del país”. María Fichamba, hija de Jesús Fichamba

Asamblea realizó homenaje póstumo a Jesús Humberto Fichamba. Sus familiares reciben el reconocimiento. Asamblea Nacional

El compositor Luis Padilla Guevara, autor del tema que interpretó Fichamba en el Festival OTI, también recibió la condecoración por su trayectoria. Tiene más de 400 composiciones en su vida artística y fue el primer ecuatoriano en ganar en cuatro ocasiones la categoría de composición en este festival.

"Durante toda mi vida he dedica mi trabajo a la creación literaria y musical. Me enorgullece que la jueventud y los niños canten las canciones emblemáticas". Luis Padilla, compositor ecuatoriano

En su discurso de agradecimiento señaló que está enamorado de la cultura ecuatoriana y recalcó que el galardón lo "llevará en el corazón". Además prometió que seguirá trabajando con la cultura de Ecuador "hasta el final de sus días".

El artista y compositor Luis Padilla Guevara recibió la condecoración “Dr. Vicente Rocafuerte” al mérito cultural Asamblea Nacional

Gustavo Pacheco, director de orquesta, arreglista y coautor de la pieza que alcanzó el segundo lugar en Sevilla, también fue reconocido. La Asamblea reconoció su aporte a la música nacional y su labor para llevar el talento ecuatoriano a escenarios internacionales.

Pacheco agardeció por realizar el reconocimiento en este momento, cuando se encuentra con un buen estado de salud y vivo. Comparó a la Asamblea con un orquesta e invitó a unir al país como lo hicieron en España.

"Aquella orquesta de 55 músicos sonaban como uno solo, y quisiera que el país también se sienta parte de esa orquesta". Gustavo Pacheco, arreglista y director de orquesta