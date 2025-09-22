Asamblea respalda Decreto 153 de Noboa para consulta sobre Asamblea Constituyente

La Asamblea Nacional respaldó el contenido y finalidad del Decreto 153, de 20 de septiembre de 2025, expedido por el presidente, Daniel Noboa, mediante el cual se convoca a consulta popular para decidir sobre la instalación de una Asamblea Constituyente.

Con 78 votos afirmativos, el Pleno aprobó la resolución que señala que los mecanismos de enmienda y reforma parcial previstos en los artículos 441 y 442 de la Constitución resultan insuficientes para realizar los cambios estructurales a la Carta Magna.

La moción de resolución fue presentada por el legislador Alejandro Lara, quien mencionó que el objetivo es devolver la palabra al pueblo para que el país rediseñe el Estado, porque “la Constitución de derechos se transformó en un manual de impunidad”.

Lara subrayó que el Presidente de la República propone una salida constitucional, democrática y directa, según la esencia del artículo 444 de la Constitución.

En el debate, la legisladora Ana Belén Yela se refirió a los niveles de inseguridad en los que se encuentra el país. Defendió los derechos de la naturaleza, entre otras garantías. Viviana Veloz coincidió con la relevancia de la Constitución de derechos.

Por su parte, la legisladora Paola Jaramillo enfatizó que “la Asamblea Constituyente es la única salida”, porque la actual “fue hecha a la medida del socialismo del siglo XXI”.

Tras la aprobación de la resolución esta será notificada a la Presidencia de la República, al Consejo Nacional Electoral y a la ciudadanía en general.