Buscan a Catalina Amaya y Bianca Pachay: madre e hija de 4 años desaparecidas en Manabí

Una madre y su hija está desaparecidas desde el año pasado en Ecuador

La niña de 4 años Bianca Irene Pachay Amaya y su madre Catalina Amaya Suárez están reportadas como desaparecidas desde el 17 de septiembre de 2025. fueron vistas por última vez en el sector Francisco Pacheco, en Portoviejo, Manabí.

Desde entonces se desconoce el paradero de la madre e hija. Este jueves 23 de abril de 2026, la Fiscalía pidió colaboración a la ciudadanía para dar con su paradero.

Bianca Irene Pachay Amaya, de 4 años, es de nacionalidad ecuatoriana, tiene ojos cafés y cabello castaño. Cuando desapareció medía aproximadamente 80 centímetros y pesaba cerca de 12 libras.

Por su parte, Catalina Amaya Suárez, de 34 años, también ecuatoriana, tiene contextura gruesa, ojos cafés y cabello castaño. Mide alrededor de 1,60 metros y pesa cerca de 120 libras.

En el afiche de búsqueda de la madre y su hija se menciona que si alguna persona tiene información sobre su paradero se comuniquen al 1800 DELITO (335486).