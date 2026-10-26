Lluvias en Guayaquil: IESS reprograma citas médicas y cirugías por ingreso de agua a un hospital

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) activó planes de contingencia en sus unidades médicas ante las fuertes lluvias registradas en Guayaquil este lunes 26 de octubre de 2026.

La institución busca mantener los servicios de salud y reducir los riesgos para pacientes y trabajadores.

Hasta el momento, el Hospital del Día Norte Tarqui es la unidad médica en la que se reportó el ingreso de agua a las instalaciones.

Por esta afectación, el IESS dispuso reprogramar las citas médicas previstas para las próximas 24 horas y las cirugías programadas para las próximas 48 horas.

La medida se aplica únicamente a este hospital.

¿Qué servicios del IESS se reprogramarán en Guayaquil?

Los pacientes que tenían citas o cirugías previstas en el Hospital del Día Norte Tarqui deberán estar atentos a las indicaciones del IESS para conocer las nuevas fechas de atención.

La institución no informó en su comunicado cuándo se retomarán los servicios habituales en esta unidad.

Lluvias dificultan el acceso a los hospitales

Las precipitaciones también provocaron acumulación de agua en vías de acceso, lo que complica el desplazamiento de pacientes hacia los establecimientos de salud.

Ante esta situación, el IESS pidió a los gobiernos municipales reforzar el mantenimiento de los drenajes, la evacuación de aguas lluvias y las medidas para reducir las inundaciones.

La institución señaló que la preparación ante eventos climáticos requiere coordinación entre las autoridades y acciones anticipadas para proteger la infraestructura sanitaria.

Estas medidas cobran relevancia durante la temporada invernal y ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.