Estas son las recomendaciones ante las fuertes lluvias e inundaciones en Guayaquil

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en diferentes sectores de Guayaquil, este 26 de octubre de 2026.

Ante el riesgo de acumulación de agua e inundaciones en Guayaquil, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitió recomendaciones para la ciudadanía, especialmente para quienes se encuentran en zonas bajas o cercanas a cuerpos de agua.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias de moderada a muy fuerte intensidad en Guayas, con mayor intensidad durante este lunes 26 y martes 27 de octubre de 2026.

A estas condiciones se suma la marea alta prevista por el Inocar para ambos días. La coincidencia de las precipitaciones con la pleamar puede dificultar el drenaje del agua y favorecer inundaciones.

⛈️ https://t.co/0kNUDs1KRF ¡Guayaquil bajo el agua! 👉 Inundaciones, tráfico interminable, vehículos atrapados y clases suspendidas tras las fuertes lluvias de este lunes 26 de octubre. https://t.co/Lhep8QC9dn — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 27, 2026

¿Qué hacer ante las lluvias y posibles inundaciones?

Las autoridades recomiendan:

Evitar desplazamientos innecesarios , especialmente durante las lluvias nocturnas.

, especialmente durante las lluvias nocturnas. Permanecer en casa si no es indispensable salir.

si no es indispensable salir. No cruzar calles inundadas , ni caminando ni en vehículos.

, ni caminando ni en vehículos. Extremar precauciones en zonas bajas , así como cerca de esteros, canales y riberas.

, así como cerca de esteros, canales y riberas. Alejarse de postes, cables e instalaciones eléctricas que se encuentren en zonas inundadas.

que se encuentren en zonas inundadas. Si se presenta una situación que ponga en riesgo la vida o la seguridad de las personas, se debe llamar al 9-1-1.

🌧️ https://t.co/CJcf4RVNhd 👉 El fenómeno de #ElNiño ingresa en su fase de 'mayor apogeo' y el #Inamhi advierte que las lluvias intensas continuarán en varias zonas de #Ecuador. https://t.co/cVdUcIaOwF — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 27, 2026

Este lunes 26 de octubre de 2026, Guayaquil soportó lluvias intensas y tormentas eléctricas en varios sectores del Puerto Principal. Según Segura EP, las precipitaciones provocaron acumulación de agua en al menos 66 sectores de la ciudad.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que gran parte del Litoral ya supera el 50% de las precipitaciones normales de su temporada lluviosa, correspondiente al periodo entre enero y abril.

En el caso de Guayaquil, durante septiembre y octubre de 2026 se han acumulado 683,9 milímetros de lluvia, frente a los 1 055,6 milímetros registrados normalmente durante toda la temporada lluviosa de enero a abril.