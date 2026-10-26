Estas son las recomendaciones ante las fuertes lluvias e inundaciones en Guayaquil
Autoridades piden a las personas extremar precauciones ante las lluvias previstas para el 26 y 27 de octubre.
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en diferentes sectores de Guayaquil, este 26 de octubre de 2026.
Teleamazonas.
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Actualizado:
26 oct 2026 - 22:53
Ante el riesgo de acumulación de agua e inundaciones en Guayaquil, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitió recomendaciones para la ciudadanía, especialmente para quienes se encuentran en zonas bajas o cercanas a cuerpos de agua.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias de moderada a muy fuerte intensidad en Guayas, con mayor intensidad durante este lunes 26 y martes 27 de octubre de 2026.
A estas condiciones se suma la marea alta prevista por el Inocar para ambos días. La coincidencia de las precipitaciones con la pleamar puede dificultar el drenaje del agua y favorecer inundaciones.
¿Qué hacer ante las lluvias y posibles inundaciones?
Las autoridades recomiendan:
- Evitar desplazamientos innecesarios, especialmente durante las lluvias nocturnas.
- Permanecer en casa si no es indispensable salir.
- No cruzar calles inundadas, ni caminando ni en vehículos.
- Extremar precauciones en zonas bajas, así como cerca de esteros, canales y riberas.
- Alejarse de postes, cables e instalaciones eléctricas que se encuentren en zonas inundadas.
- Si se presenta una situación que ponga en riesgo la vida o la seguridad de las personas, se debe llamar al 9-1-1.
Este lunes 26 de octubre de 2026, Guayaquil soportó lluvias intensas y tormentas eléctricas en varios sectores del Puerto Principal. Según Segura EP, las precipitaciones provocaron acumulación de agua en al menos 66 sectores de la ciudad.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que gran parte del Litoral ya supera el 50% de las precipitaciones normales de su temporada lluviosa, correspondiente al periodo entre enero y abril.
En el caso de Guayaquil, durante septiembre y octubre de 2026 se han acumulado 683,9 milímetros de lluvia, frente a los 1 055,6 milímetros registrados normalmente durante toda la temporada lluviosa de enero a abril.
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