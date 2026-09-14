Jueza Maritza Romero enfrenta ocho impugnaciones en concurso para Fiscal General

La primera postulante en comparecer fue Maritza Romero Estévez, jueza provincial de Pichincha y, hasta ahora, la segunda mejor puntuada del proceso. Sobre ella pesan ocho impugnaciones, por lo que su defensa continuará hasta el martes 15 de septiembre de 2026.

Cuestionamientos por retrasos en causas

Tres de las impugnaciones fueron presentadas por el abogado Carlos Bravo, quien cuestionó la probidad e idoneidad de Romero por el presunto retraso en 92 causas, algunas de las cuales, según dijo, llevan hasta cinco años en su despacho.

Romero respondió que la Comisión no puede revisar decisiones jurisdiccionales y sostuvo que las eventuales responsabilidades disciplinarias corresponden al Consejo de la Judicatura. También argumentó que entre 2020 y 2026 recibió cientos de causas.

Otro cuestionamiento está relacionado con el denominado caso Vocales, por su actuación tras grabar una reunión que derivó en una investigación por presunto tráfico de influencias contra exvocales del Consejo de la Judicatura.

41 impugnaciones contra 26 postulantes

En total, la Comisión admitió 41 impugnaciones contra 26 aspirantes. Después de Romero deberán comparecer, entre otros, la jueza Daniella Camacho, quien tiene la mejor puntuación; el exjuez Walter Macías; y el fiscal subrogante Carlos Alarcón.

Las audiencias se desarrollarán hasta el 1 de octubre, de 09:30 a 14:00, en la sede del Cpccs en Quito y serán transmitidas por los canales digitales de la institución.

La Comisión deberá resolver cada una de las impugnaciones de forma individual. Sus decisiones podrán ser apeladas ante el Pleno del Cpccs. El concurso continuará con las siguientes fases y se prevé que concluya a finales de diciembre de 2026.