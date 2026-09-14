¿Por qué el agresor de una niña en Guasmo Sur fue condenado a 40 días de prisión?

El agresor de una niña de 9 años en el Guasmo Sur fue llevado a la cárcel de Esmeraldas.

El caso del hombre que agredió físicamente a su hijastra de 9 años en el Guasmo Sur, Guayaquil, causó conmoción en Ecuador después de que un video de la brutal agresión se difundiera en redes sociales.

El padrastro, identificado como Carlos Q., de 32 años, fue detenido el sábado 12 de septiembre de 2026. Posteriormente, un juez de Garantías Penales especializado en Violencia de Género le impuso una pena de 40 días de prisión.

Actualmente, el hombre cumple la sentencia en una cárcel de Esmeraldas. "Quien agreda, abuse o se aproveche de los más vulnerables será encontrado y responderá ante la justicia", escribió la Presidencia de Ecuador, este 14 de septiembre.

¿Por qué recibió 40 días de prisión?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla diferentes sanciones a la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar dependiendo de la gravedad de las lesiones provocadas a la víctima.

El artículo 155 considera como violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar el maltrato físico, psicológico o sexual cometido por un integrante de la familia contra otro.

En cuanto a la violencia física, el artículo 156 del COIP establece que quien cause lesiones, como manifestación de violencia intrafamiliar, será sancionado con las penas previstas para el delito de lesiones, aumentadas en un tercio.

A su vez, el artículo 152 establece diferentes rangos de sanción según la gravedad de las lesiones. Cuando estas provocan un daño, enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, la pena prevista es de 30 a 60 días de privación de libertad.

En el caso de la niña de 9 años, las lesiones ocasionadas por su padrastro se ubicaron en ese rango. Por ello, la autoridad judicial impuso 40 días de prisión.

Las penas aumentan conforme a la gravedad y duración de las lesiones ocasionadas:

4 a 8 días de daño, enfermedad o incapacidad: de 30 a 60 días de prisión .

de . 9 a 30 días: de 2 meses a 1 año de prisión .

de . 31 a 90 días: de 1 a 3 años de prisión .

de . Más de 90 días, o cuando existe una grave enfermedad, disminución de facultades físicas o mentales o una incapacidad no permanente: de 3 a 5 años de prisión.

Un caso que generó indignación

La agresión contra la niña ocurrió en un domicilio del Guasmo Sur y quedó registrada en video. Las imágenes provocaron una fuerte indignación y conmoción.

El caso se originó tras la difusión de imágenes en las que se observa como Carlos Q. golpea brutalmente y arrastra por el suelo a la menor, mientras familiares observan.

Este caso de maltrato infantil ocurrió la noche del 11 de septiembre de 2026, en la Cooperativa Guayas y Quil 1, en el Guasmo Sur, en Guayaquil.