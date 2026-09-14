Sismo de 5.5 en el norte de Perú se sintió en Ecuador

Temblor de 5,5 en Loreto, Perú, se siente en Morona Santiago; autoridades descartan tsunami

Un sismo de magnitud 5.5 se registró la tarde de este lunes 14 de septiembre de 2026 en el norte de Perú, cerca de la frontera con Ecuador.

El movimiento fue percibido con fuerza en Gualaquiza, Morona Santiago, en el sur de Ecuador.

El epicentro estuvo en Loreto

El Instituto Geofísico del Perú informó que el movimiento ocurrió a las 14:16 y tuvo su epicentro en Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, región Loreto.

El evento tuvo una profundidad de 117 kilómetros, con coordenadas de latitud -3,68 y longitud -77,42.

El sismo también se sintió en Ecuador

El movimiento fue percibido en Gualaquiza, provincia de Morona Santiago, donde generó preocupación entre los habitantes.

En Andoas, localidad cercana al epicentro, el evento alcanzó una intensidad III, según el reporte del organismo peruano.

No hay condiciones para un tsunami

El Incar de Ecuador descartó que este sismo reúna las características y condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas ecuatorianas.

El movimiento ocurrió en territorio peruano y, por su ubicación y características, no representa una amenaza de este tipo para el litoral del país.