Red 5G de la empresa pública de telecomunicaciones tendrá alcance nacional a mediados del 2026

La red 5G permitirá a los usuarios disfrutar de una conectividad más rápida

La Corporación pública Nacional de Telecomunicaciones (CNT) de Ecuador hizo este miércoles el lanzamiento oficial de la red 5G, que ofrecerá velocidades de hasta 1.5 Gbps y una latencia ultrabaja, y que prevé tendrá alcance nacional a mediados del próximo año.

Este proyecto contempla la instalación de 422 radio bases 5G en todo el país, modernizando la infraestructura digital y mejorando la experiencia del usuario.

La iniciativa comenzó en el último trimestre de 2024 con una fase de pruebas técnicas y operativas destinadas a analizar las capacidades de la red 5G, indicó la CNT en un comunicado.

"Tras los exitosos resultados, la implementación se encuentra en ejecución y se desarrollará de manera progresiva por fases, iniciando en Quito y Guayaquil, para luego expandirse a otras ciudades como Cuenca, Ambato, Manta y Santo Domingo, hasta alcanzar la cobertura nacional hacia mediados de 2026", indicó.

La red 5G permitirá a los usuarios disfrutar de una conectividad más rápida y estable, con un tiempo de respuesta mínimo, lo que se traduce en transmisiones en tiempo real ('streaming') sin interrupciones, descargas ultra rápidas, videollamadas fluidas, juegos en línea de alto rendimiento, entre otras, apuntó.

Asimismo, abrirá nuevas oportunidades en ámbitos como la realidad aumentada, la telemedicina y el Internet de las Cosas (IoT).

Transformación digital

A pesar de este importante avance tecnológico, los planes comerciales actuales no tendrán incrementos en sus costos, precisó CNT.

Los usuarios que realicen portabilidad tendrán un descuento en la tarifa durante cinco meses, accediendo así a 20 GB por 12,99 dólares USD (más el 15 % del Impuesto al Valor Agregado -IVA-); 30 GB por 15,99 dólares (más IVA) y opciones de gigas ilimitadas por 18,99 dólares y 30,99 dólares (más IVA), detalló.

Adicionalmente, los planes dirigidos a servidores públicos estarán disponibles desde 21,99 y 30,99 dólares (más IVA), contando con los más completos beneficios.

La CNT abundó que la implementación de la red 5G "va más allá del ámbito de las telecomunicaciones, pues beneficiará a sectores estratégicos como salud, educación, industria, transporte y seguridad, que podrán incorporar soluciones basadas en datos e inteligencia artificial para optimizar procesos y mejorar la prestación de servicios".