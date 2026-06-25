Feriado en Ecuador: ANT suspende servicios y anuncia prórroga de licencias

La ANT informó cómo funcionarán sus servicios por el feriado nacional declarado por el Gobierno nacional.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció cambios temporales en sus servicios debido al feriado nacional decretado para este viernes 26 de junio de 2026.

A través de un comunicado, la institución informó que no habrá atención al público durante esa jornada.

Además, quedó suspendida la jornada extraordinaria prevista para el sábado 27 de junio, que había sido habilitada para atender trámites de renovación de licencias de conducir.

Trámites y licencias: Medidas de la ANT por el feriado

La ANT resolvió extender hasta el 31 de agosto de 2026 la vigencia de las licencias de conducir que caducaron o caducan entre el 26 y el 30 de junio de 2026.

La entidad aclaró que quienes ya cuentan con un turno agendado podrán realizar el trámite en la fecha y hora asignadas.

¿Qué pasará con los turnos del viernes?

La ANT indicó que los usuarios que tenían citas programadas para el viernes 26 de junio serán informados, a través de los canales oficiales de la institución, sobre el procedimiento para reagendar sus turnos.

Atención al usuario y sistema SUIT durante el feriado

La ANT también informó que el Sistema Único de Tránsito (SUIT) permanecerá fuera de servicio durante el día de feriado.

Los servicios que dependen de esta plataforma se restablecerán una vez concluido el día de asueto.

Estas medidas responden al Decreto Ejecutivo N.º 431, mediante el cual el presidente Daniel Noboa declaró feriado nacional para el viernes 26 de junio de 2026, tras la victoria de La Tri en el Mundial 2026.