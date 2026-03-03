Lo que se sabe de la llegada de Sephora a Ecuador

La cadena francesa de belleza Sephora dio un paso formal hacia su instalación en Ecuador. La reconocida marca tramita su llegada al país con una solicitud formal presentada ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi).

La cadena, que cuenta con más de 1 900 tiendas a escala mundial, presentó la solicitud formal en el Senadi el pasado 19 de septiembre de 2025. El objetivo es alcanzar su propia marca y logo en el país.

En la Gaceta de Propiedad Intelectual, donde se publicó el trámite, se detalla la amplia gama de productos que la marca busca ofrecer en el país como perfumería, lociones y cremas para la piel, productos para labios y cabello, jabones, sales de baño, mascarillas, preparaciones cosméticas específicas e incluso tatuajes temporales y uñas de uso cosmético.

En una entrevista con diario El Universo, María Fernanda León, directora ejecutiva de Procosméticos, sostuvo que la llegada de compañías internacionales consolidadas suele traducirse en empleo y dinamización de la cadena productiva, además de abrir espacios en percha para fabricantes nacionales.

Según León, los cosméticos tienen un amplio potencial en el mercado ecuatoriano, aunque reconoce que la informalidad, la fabricación clandestina, las falsificaciones y el contrabando impactan en la competencia.

En 2025, operativos coordinados entre el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) permitieron decomisar alrededor de 700.000 productos cosméticos irregulares, detalla el rotativo.

Con casi 1.900 tiendas en 29 países, la compañía fundada en 1970 por Dominique Mandonnaud y hoy parte del grupo LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy mantiene una estrategia de crecimiento en América Latina, donde ya opera más de 30 locales entre Brasil y México.

Aunque aún no se han comunicado fechas ni ubicaciones para Ecuador, el registro de marca ante el Senadi constituye el primer indicio concreto de su desembarco.