Pakistán busca salvar el diálogo entre Irán y EE. UU. a horas de vencer la tregua

Líderes de Pakistán e Irán en una reunión antes del inicio de las conversaciones de paz con Estados Unidos

El viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, mantiene contactos telefónicos urgentes con su homólogo iraní para intentar preservar la mesa de negociaciones. A menos de 48 horas de que expire la tregua regional, Islamabad busca actuar como un "facilitador honesto" para evitar una escalada de violencia que desestabilice la zona.

Sin embargo, el panorama se ha complicado tras la reciente postura de Irán. Teherán ha condicionado su participación en los diálogos a que Estados Unidos levante primero el bloqueo naval impuesto contra sus puertos, calificando de "piratería" la captura de uno de sus buques mercantes en el estrecho de Ormuz este fin de semana.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, aumentó la presión al advertir que ordenará la destrucción de infraestructuras críticas en territorio iraní si no se logra un acuerdo sobre la renuncia a las armas nucleares.

Aunque Trump aseguró que su equipo, liderado por J.D. Vance, ya vuela hacia Pakistán, informes de prensa sugieren que la delegación apenas partiría el martes.

Mientras tanto, Islamabad se encuentra bajo un estricto bloqueo de seguridad. La denominada "Zona Roja" está sellada al tráfico, las oficinas y centros educativos permanecen cerrados por orden administrativa y los hoteles sedes han sido desalojados, dejando a la capital paquistaní en un estado de pausa total a la espera de una resolución diplomática.