Llegan 1 550 kits de asistencia humanitaria a Machala tras inundaciones por fuertes lluvias

Llegan 1 550 kits humanitarios a Machala para atender a familias afectadas por las inundaciones este lunes 2 de noviembre de 2026.

Ante la emergencia provocada por las intensas precipitaciones de las últimas horas, las Fuerzas Armadas del Ecuador movilizaron un contingente de 1 550 kits de asistencia humanitaria hacia la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro.

El cargamento, trasladado desde Riobamba, incluye 1 000 kits de alimentos e insumos de primera respuesta y 550 kits de limpieza, destinados a socorrer a los hogares afectados por el temporal.

Estragos viales por la acumulación de agua

Esta entrega de insumos busca mitigar el impacto de las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre de 2026.

Las precipitaciones provocaron una severa acumulación de agua en diversas calles y avenidas del cantón Machala, complicando la movilidad vehicular y peatonal en el arranque del feriado.

Desde el ECU 911 se mantiene un monitoreo constante a través de la red de videovigilancia local para coordinar el despliegue de los organismos de respuesta y evaluar las zonas más críticas de la capital orense.

Coordinación y recomendaciones a la población

Las autoridades locales y militares continúan articulando acciones para garantizar la distribución ágil y segura de la ayuda a las familias damnificadas.

Entretanto, los organismos de socorro reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar la circulación por vías anegadas y mantenerse alertas ante posibles eventualidades derivadas del clima.