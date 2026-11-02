Rescatan a tres personas tras desbordamiento de encañada en Santa Cruz, Galápagos

Tres personas rescatadas tras el desbordamiento de una encañada en Santa Cruz, Galápagos este lunes 2 de noviembre de 2026.

Las intensas lluvias registradas la mañana de este lunes 2 de noviembre generaron varias emergencias en la región insular.

El ECU 911 coordinó el exitoso rescate de tres personas que quedaron atrapadas en su vivienda debido al desbordamiento de una encañada en el sector La Fortuna, ubicado en la parroquia Bellavista, cantón Santa Cruz .

Tras el reporte recibido en la central de emergencias, se articuló de inmediato el desplazamiento de efectivos del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz y de la Policía Nacional.

Los organismos de emergencia llegaron hasta el sitio para ejecutar las tareas de evacuación y rescate en el inmueble afectado por el ingreso de agua.

Lluvias provocan el desbordamiento de una encañada en Santa Cruz; ECU 911 coordina rescates este lunes 2 de noviembre de 2026. ECU 911

Incremento de caudales y nuevas alertas en Bellavista

Posteriormente, a las 10:00, las autoridades locales emitieron un nuevo aviso sobre afectaciones en múltiples sectores de la parroquia Bellavista.

Los daños registrados fueron provocadas por la persistencia de las precipitaciones y el aumento progresivo del caudal del cauce natural.

Este hecho ocurre en medio de la alerta meteorológica emitida por el Inamhi por lluvias intensas y tormentas en la región insular.

Así también con de la llegada del tercer vuelo de asistencia humanitaria con insumos de respuesta y equipos de succión para el drenaje de zonas anegadas.

Recomendaciones de seguridad

Desde el ECU 911 Galápagos se mantiene el monitoreo permanente de la zona junto con las entidades de primera respuesta.

Las autoridades hacen un llamado a la población a: