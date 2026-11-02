Inmhi emite alerta por fuertes lluvias y tormentas en Galápagos este 2 de noviembre

Inamhi emite alerta por fuertes lluvias y tormentas en Galápagos este 2 de noviembre.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió el Aviso a Corto Plazo N° 60, advirtiendo sobre la presencia de lluvias fuertes y tormentas eléctricas en la región insular.

Se prevé que las precipitaciones se den durante la tarde y noche de este lunes 2 de noviembre. La alerta rige entre las 13:00 y las 23:00.

Según el informe oficial del organismo técnico, el fenómeno meteorológico afectará de manera directa a los principales cantones del archipiélago:

sabela: Bajo nivel de alerta gris (tormenta severa) , con pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de ráfagas de viento, rayos y truenos.

Bajo nivel de alerta , con pronóstico de lluvias fuertes acompañadas de ráfagas de viento, rayos y truenos. San Cristóbal y Santa Cruz: Bajo nivel de alerta roja (lluvia fuerte), previendo precipitaciones de intensidad variable que podrían prolongarse.

Puente aéreo transporta 24 toneladas de ayuda

Esta nueva advertencia meteorológica coincide con el despliegue del tercer vuelo de asistencia humanitaria coordinado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y las Fuerzas Armadas hacia Galápagos.

La aeronave transporta 7 toneladas de insumos y equipos, con los que la asistencia técnica movilizada por vía aérea supera las 24 toneladas en total para socorrer a las familias afectadas por el temporal en las islas.

El nuevo cargamento enviado desde el continente incluye:

700 kits de vestir, 55 kits de dormir y 16 kits de primera respuesta para equipar los centros de acogida temporal.

para equipar los centros de acogida temporal. Alimentos básicos , entre ellos 10 cajas de aceite comestible y víveres complementarios.

, entre ellos 10 cajas de aceite comestible y víveres complementarios. 6 bombas de succión, equipamiento clave para el manejo de aguas acumuladas y la evacuación de líquidos por parte de las brigadas de emergencia en espacios anegados.

Monitoreo permanente

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y el SNGR mantienen una evaluación continua en territorio para determinar la necesidad de nuevos vuelos o el despacho de transporte marítimo desde puertos continentales.

Ante el aviso de lluvias intensas para las próximas horas, las autoridades recuerdan a la población insular mantenerse atenta a los canales oficiales y comunicarse a la línea única 9-1-1 en caso de cualquier emergencia.