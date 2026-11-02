Sismo de magnitud 5.9 sacude la costa de Perú este 2 de noviembre

El reporte del sismo realizdo por el Instituto Geofísico de Ecuador

Un movimiento telúrico de magnitud 5.9 en la escala de Richter sacudió la mañana de este lunes 2 de noviembre de 2026 la franja costera del centro de Perú.

El evento natural generó zozobra entre los habitantes de la zona de influencia, aunque los primeros reportes oficiales descartaron daños estructurales de consideración o víctimas humanas. En Ecuador también se reportó que se sintió el sismo.

De acuerdo con el informe preliminar emitido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se registró exactamente a las 10:28 a. m. (hora local). El Instituto Geofísico de Ecuador también reportó el sismo a través de sus redes sociales.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad focal estimada en 67 kilómetros y su epicentro se localizó en las inmediaciones de la ciudad costera de Huarmey, en la región de Áncash.

La sacudida fue percibida con distintos niveles de intensidad en varias poblaciones cercanas al epicentro. Localidades como Puerto Huarmey y el casco urbano de Huarmey experimentaron vibraciones de intensidad moderada, mientras que zonas urbanas más alejadas reportaron movimientos de carácter leve.

Entre los puntos donde se sintió la onda sísmica figuran ciudades vecinas de la región norteña como Paramonga y Barranca, así como el importante núcleo urbano de Chimbote. En estos sitios, algunos ciudadanos evacuaron de manera preventiva los inmuebles comerciales y residenciales ante la sorpresa del fenómeno.

Las autoridades del vecino país y los organismos de gestión del riesgo activaron los protocolos rutinarios de verificación para evaluar el estado de las vías, la infraestructura pública y los servicios básicos

Este nuevo evento sísmico vuelve a poner de relieve la alta actividad tectónica que caracteriza al Cinturón de Fuego del Pacífico, del cual forma parte la costa peruana. Los expertos reiteraron la necesidad de mantener vigentes las medidas de prevención y contar siempre con planes familiares de emergencia ante eventos imprevistos.