Fuerte lluvia y granizada provocan inundaciones en varios sectores de Riobamba
Calles anegadas y viviendas afectadas dejó una fuerte lluvia con granizo en Riobamba la tarde de este martes 17 de noviembre
Vehículos quedaron atrapados tras las fuertes lluvias en Riobamba
Captura de redes sociales
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Actualizado:
17 nov 2026 - 16:54
Una intensa lluvia acompañada de caída de granizo azotó la tarde de este martes 17 de noviembre de 2026 a la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo.
El temporal sorprendió a los ciudadanos y provocó severas acumulaciones de agua y hielo sobre la calzada, lo que complicó la circulación vehicular y el tránsito peatonal en distintos puntos de la urbe.
De acuerdo con los reportes preliminares de la emergencia, el colapso temporal de alcantarillas generó calles completamente anegadas.
Además, se reportó el ingreso de agua a varias viviendas, lo que despertó preocupación entre los moradores ante posibles pérdidas materiales.
Sectores afectados por la fuerte tormenta en Riobamba
A través de redes sociales, los habitantes de Riobamba difundieron imágenes evidenciando la magnitud del aguacero y la granizada en tiempo real.
Entre los puntos identificados por el ECU911, estas son las zonas afectadas:
- Orozco y España
- Mercado La Esperanza, calles Plácido Camaño y Juan Larrea
- Chile y Vicente Rocafuerte
- Ciudadela 21 de Abril, Jaime Roldós y Otto Arosemena
- Ciudadela Didonato, Uruguay y New York
- Arco de La Trinidad
- Camilo Ponce, calles Renovación y Los Andes
- San Antonio del Aeropuerto
- Sector Oriental, calles Morona y Cordovez
- Socorro Bajo
- Complejo La Panadería, avenida 21 de Abril y Galo Plaza Lasso
- Parque del Diablo
Las autoridades mantienes el monitoreo permanente y coordinan con las instituciones de primera respuesta las acciones correspondientes.
No existen reportes de una evaluación técnica que determine si los anegamientos respondieron únicamente a la intensidad del temporal o a obstrucciones en el sistema de alcantarillado y drenaje urbano.
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