Una intensa lluvia acompañada de caída de granizo azotó la tarde de este martes 17 de noviembre de 2026 a la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo.

El temporal sorprendió a los ciudadanos y provocó severas acumulaciones de agua y hielo sobre la calzada, lo que complicó la circulación vehicular y el tránsito peatonal en distintos puntos de la urbe.

De acuerdo con los reportes preliminares de la emergencia, el colapso temporal de alcantarillas generó calles completamente anegadas.

Además, se reportó el ingreso de agua a varias viviendas, lo que despertó preocupación entre los moradores ante posibles pérdidas materiales.

Sectores afectados por la fuerte tormenta en Riobamba

A través de redes sociales, los habitantes de Riobamba difundieron imágenes evidenciando la magnitud del aguacero y la granizada en tiempo real.

Entre los puntos identificados por el ECU911, estas son las zonas afectadas:

Orozco y España

Mercado La Esperanza, calles Plácido Camaño y Juan Larrea

Chile y Vicente Rocafuerte

Ciudadela 21 de Abril, Jaime Roldós y Otto Arosemena

Ciudadela Didonato, Uruguay y New York

Arco de La Trinidad

Camilo Ponce, calles Renovación y Los Andes

San Antonio del Aeropuerto

Sector Oriental, calles Morona y Cordovez

Socorro Bajo

Complejo La Panadería, avenida 21 de Abril y Galo Plaza Lasso

Parque del Diablo

Las autoridades mantienes el monitoreo permanente y coordinan con las instituciones de primera respuesta las acciones correspondientes.

No existen reportes de una evaluación técnica que determine si los anegamientos respondieron únicamente a la intensidad del temporal o a obstrucciones en el sistema de alcantarillado y drenaje urbano.