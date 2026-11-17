La Isla Santa Cruz ha sido una de las más afectadas por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en Galápagos.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronostica lluvias de intensidad muy fuerte en Galápagos para este martes 17 de noviembre de 2026.

Según el reporte meteorológico, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las islas Isabela y Santa Cruz, entre las 07:00 y las 19:00.

En el resto del territorio nacional también se esperan condiciones lluviosas, aunque de menor intensidad. Para sectores de la Costa, Sierra y Amazonía se prevén precipitaciones moderadas y lloviznas.

⛈️ Pronóstico de lluvias ⏰ Este es el pronóstico para mañana martes 17 de nov 2026 👉 El período de tiempo con la mayor relevancia de lluvias se especifica para cada cantón📍 🤝 Te mantendremos informado ante cualquier cambio de las condiciones #JuntosAnteElNino #inamhi https://t.co/BGzHyx4qTV — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 17, 2026

Radiación UV será alta y extremadamente alta

Además de las lluvias, el Inamhi advierte sobre niveles de radiación ultravioleta altos y extremadamente altos en diferentes zonas de Ecuador durante esta jornada.

Las condiciones de mayor exposición se pronostican principalmente en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Pastaza.

Ante este escenario, el organismo recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00, debido a los riesgos que representa la radiación ultravioleta para la salud.