Fuerte lluvia en Quito la tarde de este martes, tras niveles muy altos de radiación

Fuertes lluvias cayeron sobre Quito la tarde de este martes 17 de marzo de 2026.

Fuertes lluvias se registraron en Quito la tarde de este martes 17 de marzo de 2026, luego de una mañana despejada y una madrugada muy fría.

El clima volvió a cambiar. Tras altos niveles de radiación el lunes, este martes cayó un aguacero en varios sectores de la ciudad.

Según el pronóstico del clima del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), la temperatura mínima en el día será de 18°C y la máxima de 22°C.

Sin embargo, en el noroccidente habrá más calor y podría llegar hasta los 31°C.