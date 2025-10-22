Lluvias de alta intensidad con riesgo de deslizamientos y crecida de ríos advierte Inamhi

Lluvias de gran intensidad se advierten entre el 22 y 25 de octubre del 2025

Continuarán lluvias de alta intensidad en el Ecuador continental hasta el 25 de octubre según la advertencia meteorológica número 58 del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El organismo prevé que se presenten tormentas en la Amazonía, zonas de cordillera, en el norte e interior del Litoral y norte de la Sierra, con probable caída de granizo, durante los días 22, 23 y 25 de octubre.

La alerta estará vigente desde las 16H00 de este miércoles hasta las 19:00 del sábado 25 con alerta de zonas con probable crecida de ríos y deslizamientos de tierras que podrían afectar a comunidades e infraestructura estatal.

El Inamhi señala que la acumulación de agua puede provocar daños en hogares, negocios y caminos susceptibles con presencia de agua estancada, caída de árboles y niebla.

"Se recomienda a la ciudadanía precaución ante posibles inundaciones y deslizamientos de masa en zonas con mayor saturación del suelo", alertó el organismo.

Las tres regiones del país se verán afectadas por el clima pero con mayor énfasis en las siguientes provincias.

En la Costa: se presentarán lluvias con mayor intensidad en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, la zona alta de El Oro y parte norte de la cordillera occidental.

En la Sierra: mayor énfasis en Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar.

En la Amazonía: El Inamhi prevé una muy alta intensidad en gran parte de la región, pero sobre todo en Sucumbíos, Napo, Pastaza y Orellana.