Las fuertes lluvias asociadas a El Niño agravaron un socavón en la avenida Esmeraldas, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño agravaron un socavón en la avenida Esmeraldas, en Santo Domingo de los Tsáchilas, la noche del lunes 16 de noviembre de 2026.

Según informó el ECU 911, la emergencia provocó la acumulación de agua en viviendas cercanas y obligó a evacuar preventivamente a una familia. Además, el hundimiento mantiene bloqueada la circulación vehicular en ambos sentidos de la avenida.

Socavón pone en riesgo a viviendas y comercios

Las precipitaciones también causaron inundaciones en los barrios Niño de Belén y La Paz, donde los moradores expresaron su preocupación por el deterioro de la calzada.

El socavón se formó en octubre de 2026, pero las recientes lluvias han agravado los daños y aumentado el riesgo de nuevos desprendimientos.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que se ejecutan acciones para atender la emergencia y recuperar la movilidad en el sector.

El Niño provoca emergencias por lluvias

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el seguimiento de las afectaciones por precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño en Ecuador.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) también advirtió sobre lluvias fuertes en Santo Domingo de los Tsáchilas y otras provincias de la Costa entre el 16 y 17 de noviembre.