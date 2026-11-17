22 mujeres fueron encontradas en un centro de rehabilitación en Píntag

Un centro clandestino de rehabilitación fue clausurado en el sector de Píntag, en el oriente de Quito, tras una intervención en la que se encontraron alrededor de 22 mujeres.

Según la información municipal, algunas permanecían en el lugar contra su voluntad y otras habían ingresado por decisión propia.

Durante el operativo, las autoridades encontraron a una mujer embarazada y cuatro menores de edad dentro de una vivienda de dos pisos.

Las internas permanecían encerradas con candado y, según los testimonios recogidos durante la intervención, algunas denunciaron presuntos maltratos físicos.

La inspección estuvo a cargo de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), junto con la Policía Nacional, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (ACESS) y el Ministerio de Salud Pública.

En el inmueble también se encontraron alimentos en mal estado dentro de un refrigerador que desprendía fuertes olores, según el reporte de las autoridades.

Centro cobraba hasta USD 500 mensuales

De acuerdo con los testimonios, el establecimiento funcionaba mediante referencias y no tenía redes sociales.

El proceso de rehabilitación duraba aproximadamente siete meses y el costo mensual variaba entre USD 200 y USD 500, dependiendo del estatus social de la familia.

Las mujeres internadas provenían de ciudades como Puyo y Latacunga, además de varias provincias de la Costa.

Mónica Vaca, supervisora encargada de la AMC, recomendó a las familias verificar los permisos de funcionamiento antes de internar a un familiar en un centro de rehabilitación.

La funcionaria señaló que estos controles buscan evitar que las personas reciban atención en establecimientos que no garantizan condiciones adecuadas.

Tras la intervención, la AMC clausuró el establecimiento. Su propietario podría recibir una multa de entre cinco y ocho salarios básicos unificados, de acuerdo con la información municipal.

La AMC informó que, en lo que va de 2026, ha clausurado 20 centros de rehabilitación por funcionar sin los permisos correspondientes.