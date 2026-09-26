Lluvias dejan 24 eventos adversos abiertos y tres ríos desbordados en Ecuador

Gestión de Riesgos reporta 24 eventos adversos abiertos por lluvias y tres ríos desbordados, todos estos últimos en Esmeraldas.

Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos , con corte a las 11:00 de este 26 de septiembre, Ecuador registra 24 eventos adversos abiertos relacionados con las lluvias desde las 00:00 del 21 de septiembre.

De acuerdo con el informe oficial de Gestión de Riesgos, Manabí concentra 10 eventos, entre inundaciones, devastaciones y vendavales. Los casos se registran en Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Paján y Portoviejo.

En Esmeraldas, la Secretaría contabiliza ocho eventos abiertos, principalmente inundaciones y hundimientos en cantones como Eloy Alfaro, Esmeraldas, Muisne y Quinindé.

En Flavio Alfaro, Manabí, Gestión de Riesgos reportó inundaciones en sectores como El Paraíso y San Pablo, además de un deslizamiento en San Francisco de Novillo. Riesgos Ecuador.

Según el mismo informe, Guayas registra dos eventos, una vendaval en Pedro Carbo y un gradual en El Empalme. Morona Santiago también suma dos , correspondientes a un colapso en Morona y un hundimiento en Macas.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reporta además un evento en El Oro, por una tormenta eléctrica en Santa Rosa, y uno en Pichincha , debido a lluvias intensas en el sector de Cutuglagua, cantón Mejía.

Tres ríos desbordados en Esmeraldas

Con corte a las 11:00 de este sábado, Gestión de Riesgos informó que existen tres cuerpos hídricos desbordados a escala nacional, todos ubicados en la provincia de Esmeraldas.

Según el informe oficial, se trata de los ríos Pambil y Onzole, en el sector de Santo Domingo de Ónzole, cantón Eloy Alfaro, y el río Cayapas, en la zona de Telembí.

La Secretaría indicó que mantiene el monitoreo permanente de las emergencias y de los cuerpos hídricos para coordinar acciones de respuesta ante posibles nuevas afectaciones.