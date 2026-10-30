Lluvias en Ecuador: 13 ríos y otros cuerpos hídricos están desbordados en cinco provincias

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 13 cuerpos hídricos desbordados en cinco provincias de Ecuador.

Las fuertes lluvias continúan provocando el desbordamiento de ríos, esteros y quebradas en Ecuador. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) reportó 13 cuerpos hídricos desbordados en cinco provincias, con corte a las 19:00 de este viernes 30 de octubre de 2026.

Los desbordamientos se registran en Guayas, El Oro, Manabí, Santa Elena y Zamora Chinchipe, según el monitoreo nacional de la entidad.

¿Dónde se encuentran los ríos desbordados?

Guayas es la provincia con más desbordamientos, con ocho puntos identificados en varios cantones:

Daule: estero El Canal y ríos Pula y Jaboncillo, en sectores de la parroquia Laurel

Guayaquil: ríos Pilco y Tenguel, en la parroquia Tenguel

Naranjal: río Jaguas, en el recinto Jaime Roldós

Balzar: estero Perinao, en la cabecera cantonal y otros sectores

Santa Lucía: río Pula, en la cabecera cantonal y el recinto La Judith

En El Oro, se reporta el desbordamiento del río Chaguana, en el barrio 10 de Octubre, sector Tendales, cantón El Guabo.

Mientras tanto, en Manabí, el río Pacoche presenta un desbordamiento en Boca de Pacoche, parroquia Santa Marianita, cantón Manta.

En Santa Elena, el reporte identifica al río California, en la comuna La Ponga, parroquia Colonche.

Zamora Chinchipe registra dos desbordamientos

En la Amazonía, la provincia de Zamora Chinchipe registra dos cuerpos hídricos desbordados:

Quebrada Soñaderos, en Sabanilla, cantón Zamora

Río Cantzama, en la parroquia Guadalupe, cantón Zamora

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que mantiene el monitoreo permanente de estos puntos ante las precipitaciones que afectan a distintas zonas del país.

El balance corresponde al corte de las 19:00 del viernes 30 de octubre y puede cambiar según las condiciones meteorológicas.