Lluvias en Quito: inundación en Atucucho y colapso de alcantarilla en La Armenia este viernes 30

Lluvias dejan una casa inundada en Atucucho y problemas viales en La Armenia

Las precipitaciones dejaron novedades en el norte y en el Valle de Los Chillos. Una vivienda se inundó en Atucucho, mientras que el colapso de una alcantarilla en La Armenia 2 provocó congestión vehicular y obligó a habilitar parcialmente la circulación la noche de este viernes 30 de octubre.

Las lluvias registradas en Quito ocasionaron afectaciones en dos sectores de la ciudad. En Atucucho, ubicado en la zona de La Delicia, se reportó la inundación de una vivienda.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió al sitio para atender la emergencia.

El Municipio informó que coordina una inspección técnica conjunta con el Cuerpo de Bomberos, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas para evaluar lo ocurrido y determinar las acciones necesarias.

Colapso de alcantarilla provoca congestión en La Armenia

Otra novedad se registró en La Armenia 2, en el Valle de Los Chillos. Según el ECU 911, una alcantarilla colapsó en la intersección de las calles Ilaló y Soberón Acosta, aproximadamente a 100 metros de El Triángulo.

La atención fue coordinada con personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y de la EPMAPS.

Los equipos acudieron al lugar para evaluar el problema y ejecutar las acciones necesarias para solucionarlo.

Mientras continúan los trabajos, la circulación vehicular permanece parcialmente habilitada.