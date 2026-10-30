EE.UU., Corea del Sur y Japón reafirmaron su compromiso con la desnuclearización de Corea del Norte

Corea del Norte muestra a hija de Kim Jong Un en lanzamiento de misil

Estados Unidos, Corea del Sur y Japón reafirmaron este sábado su compromiso con la "desnuclearización completa" de Corea del Norte, mientras Pyongyang sigue rechazando su desarme ante la posibilidad de entablar conversaciones con Washington.

Aumentan las especulaciones sobre una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, en la cumbre de la APEC que se celebrará el próximo mes en China.

El magnate republicano ha realizado repetidas propuestas a Pyongyang para entablar conversaciones sobre el tema nuclear.

El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio; el canciller surcoreano, Cho Hyun; y su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, "reafirmaron su firme compromiso con la desnuclearización total" de Corea del Norte durante un encuentro del viernes al margen de la cumbre del G20 en Atlanta, según Washington.

También se comprometieron a la "aplicación plena" de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida la prohibición de financiar los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte, añadió el Departamento de Estado estadounidense.

A pesar de las sanciones de larga data emitidas por Naciones Unidas, Corea del Norte, que cuenta con el respaldo de Rusia y China, ha consagrado en su legislación su condición de potencia nuclear.

Su régimen ha declarado en repetidas ocasiones que su arsenal atómico es permanente e irreversible.

Trump ha realizado repetidas propuestas a Pyongyang para establecer conversaciones nucleares, al tiempo que ha reducido las maniobras militares conjuntas con su aliado Corea del Sur.

Analistas y la agencia de inteligencia de Corea del Sur afirman que Kim podría haber transmitido a Pekín la postura de Pyongyang sobre posibles diálogos con Trump durante una reciente visita a la ciudad fronteriza china de Dandong.