Jóvenes podrán acceder a 2 618 becas de estudios técnicos y tecnológicos en línea

Los bachilleres de Ecuador podrán acceder a nuevas oportunidades de formación superior a través del programa JovenTec. El Gobierno Nacional ofrece 2 618 becas para carreras técnicas y tecnológicas en modalidad en línea.

La convocatoria se abrió este viernes 30 de octubre y estará disponible hasta el 8 de noviembre de 2026.

El beneficio cubrirá el 100% del costo de la matrícula y los aranceles durante toda la carrera, con el objetivo de facilitar el acceso a estudios superiores y la obtención de un título de tercer nivel.

La oferta académica contempla programas de formación de nivel técnico superior, tecnológico superior y tecnológico superior universitario. Entre las carreras disponibles se encuentran: Educación Básica, Educación Inicial y Desarrollo Ambiental.

📰 [BOLETÍN] El Gobierno del presidente Daniel Noboa abrió las postulaciones a #BecasJovenTec, un programa que ofrece 2.618 becas para estudios superiores técnicos y tecnológicos en modalidad en línea. La convocatoria estará disponible hasta el 8 de noviembre de 2026. 🔎 Más información ➡️ https://t.co/In19i81Fmm — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) October 30, 2026

¿Quiénes pueden postular a las becas JovenTec?

El programa está dirigido a bachilleres que hayan iniciado sus estudios o cuenten con una admisión para comenzar una carrera durante el segundo semestre de 2026 en alguna de las instituciones de educación superior participantes.

Uno de los requisitos establecidos es que los aspirantes no tengan un título del mismo nivel de formación para el cual solicitan el financiamiento.

Los interesados podrán revisar las bases de la convocatoria, los requisitos y las instrucciones para completar el proceso de postulación en el portal oficial del Ministerio de Educación: www.educacion.gob.ec.

El Ministerio de Educación aportará hasta USD 2 000 por cada beneficiario, mientras que las instituciones participantes asumirán los valores adicionales que se requieran para cubrir la totalidad de la matrícula y los aranceles.