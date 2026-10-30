El Niño golpea a Ecuador: 937 eventos por lluvias dejan siete fallecidos y miles de afectados en 23 provincias
El balance incluye inundaciones, deslizamientos y vendavales, además de miles de personas afectadas, viviendas destruidas y daños en vías.
Inundaciones y deslizamientos: los eventos más recurrentes en Ecuador
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Actualizado:
30 oct 2026 - 21:13
Ecuador registra 937 eventos adversos relacionados con las lluvias y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño entre el 29 de agosto y el 30 de octubre de 2026.
El último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos señala que las inundaciones encabezan los registros, con 532 eventos, equivalentes al 56,78% del total.
Le siguen 168 deslizamientos (17,93%), 62 vendavales (6,62%), 54 reportes de lluvias intensas (5,76%) y 33 eventos de erosión hídrica (3,52%).
El reporte también incluye 30 aluviones, 23 hundimientos, 10 granizadas y 10 caídas o colapsos.
Estos eventos han provocado afectaciones en viviendas, carreteras, puentes y cultivos, además de obligar a varias familias a abandonar sus hogares ante el avance del agua y los movimientos de tierra.
Esmeraldas, Guayas y El Oro concentran miles de afectados
Esmeraldas registra la mayor cantidad de personas impactadas, con 18 594, de las cuales 5 224 constan como damnificadas.
En esta provincia también se reportan 4 375 viviendas afectadas y 17 destruidas.
En Guayas, el balance alcanza 9 598 personas impactadas, 480 damnificadas y 1 544 viviendas afectadas. Además, se registra una persona fallecida.
En El Oro, el informe contabiliza 5 382 personas impactadas, 2 529 damnificadas y 2 406 viviendas afectadas.
La provincia también registra dos fallecidos. En Los Ríos se reportan 3 131 personas impactadas, 83 damnificadas y 553 viviendas afectadas.
Mientras tanto, Manabí suma 607 personas impactadas, 140 damnificadas, 162 viviendas afectadas y seis destruidas.
Azuay, Santa Elena y Bolívar también registran afectaciones
Otras provincias presentan daños por las lluvias. En Santa Elena se contabilizan 492 personas impactadas, 16 damnificadas y 60 viviendas afectadas.
Azuay registra 313 personas impactadas, 124 damnificadas, 100 viviendas afectadas y cuatro fallecidos.
En Bolívar, el balance llega a 306 personas impactadas, 19 damnificadas y 93 viviendas afectadas.
El reporte también identifica afectaciones en Pichincha, con 251 personas impactadas; Santo Domingo de los Tsáchilas, con 176; Loja, con 127; Orellana, con 122; Imbabura, con 99; y Chimborazo, con 87.
Estas cifras reflejan que las emergencias por lluvias no se concentran únicamente en la Costa, sino que también alcanzan a provincias de la Sierra y la Amazonía.
Ocho alojamientos temporales permanecen activos
Frente a las emergencias, el país mantiene activados ocho alojamientos temporales de los 16 implementados.
En estos espacios permanecen 261 familias, que representan 640 personas. Los alojamientos se distribuyen en 15 provincias:
- Esmeraldas
- Los Ríos
- Chimborazo
- Cotopaxi
- Tungurahua
- Guayas
- Galápagos
- Bolívar
- Orellana
- Manabí
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- El Oro
- Santa Elena
- Pichincha
- Cañar
La respuesta incluye la activación de comités de operaciones de emergencia, declaratorias de emergencia provinciales y cantonales, y la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas.
Según el reporte de Riesgos, Ecuador mantiene una alerta roja nacional por las condiciones asociadas a las lluvias y el fenómeno de El Niño.
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