El Niño golpea a Ecuador: 937 eventos por lluvias dejan siete fallecidos y miles de afectados en 23 provincias

Inundaciones y deslizamientos: los eventos más recurrentes en Ecuador

Ecuador registra 937 eventos adversos relacionados con las lluvias y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño entre el 29 de agosto y el 30 de octubre de 2026.

El último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos señala que las inundaciones encabezan los registros, con 532 eventos, equivalentes al 56,78% del total.

Le siguen 168 deslizamientos (17,93%), 62 vendavales (6,62%), 54 reportes de lluvias intensas (5,76%) y 33 eventos de erosión hídrica (3,52%).

El reporte también incluye 30 aluviones, 23 hundimientos, 10 granizadas y 10 caídas o colapsos.

Estos eventos han provocado afectaciones en viviendas, carreteras, puentes y cultivos, además de obligar a varias familias a abandonar sus hogares ante el avance del agua y los movimientos de tierra.

Esmeraldas, Guayas y El Oro concentran miles de afectados

Esmeraldas registra la mayor cantidad de personas impactadas, con 18 594, de las cuales 5 224 constan como damnificadas.

En esta provincia también se reportan 4 375 viviendas afectadas y 17 destruidas.

En Guayas, el balance alcanza 9 598 personas impactadas, 480 damnificadas y 1 544 viviendas afectadas. Además, se registra una persona fallecida.

En El Oro, el informe contabiliza 5 382 personas impactadas, 2 529 damnificadas y 2 406 viviendas afectadas.

La provincia también registra dos fallecidos. En Los Ríos se reportan 3 131 personas impactadas, 83 damnificadas y 553 viviendas afectadas.

Mientras tanto, Manabí suma 607 personas impactadas, 140 damnificadas, 162 viviendas afectadas y seis destruidas.

Azuay, Santa Elena y Bolívar también registran afectaciones

Otras provincias presentan daños por las lluvias. En Santa Elena se contabilizan 492 personas impactadas, 16 damnificadas y 60 viviendas afectadas.

Azuay registra 313 personas impactadas, 124 damnificadas, 100 viviendas afectadas y cuatro fallecidos.

En Bolívar, el balance llega a 306 personas impactadas, 19 damnificadas y 93 viviendas afectadas.

El reporte también identifica afectaciones en Pichincha, con 251 personas impactadas; Santo Domingo de los Tsáchilas, con 176; Loja, con 127; Orellana, con 122; Imbabura, con 99; y Chimborazo, con 87.

Estas cifras reflejan que las emergencias por lluvias no se concentran únicamente en la Costa, sino que también alcanzan a provincias de la Sierra y la Amazonía.

Ocho alojamientos temporales permanecen activos

Frente a las emergencias, el país mantiene activados ocho alojamientos temporales de los 16 implementados.

En estos espacios permanecen 261 familias, que representan 640 personas. Los alojamientos se distribuyen en 15 provincias:

Esmeraldas

Los Ríos

Chimborazo

Cotopaxi

Tungurahua

Guayas

Galápagos

Bolívar

Orellana

Manabí

Santo Domingo de los Tsáchilas

El Oro

Santa Elena

Pichincha

Cañar

La respuesta incluye la activación de comités de operaciones de emergencia, declaratorias de emergencia provinciales y cantonales, y la entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas.

Según el reporte de Riesgos, Ecuador mantiene una alerta roja nacional por las condiciones asociadas a las lluvias y el fenómeno de El Niño.